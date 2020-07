La bandera del Atlético Baleares ya cuelga de los balcones de Cort

Cuando apenas queda un día para que el Atlético Baleares se desplace a Málaga para jugarse allí el ascenso a la Segunda División, el club ha vivido hoy un momento más que emocionante con la colocación de la bandera blanquiazul en los balcones de Cort, un acto con el que el consistorio palmesano ha querido mostrar su apoyo a la entidad balearica antes de un fin de semana en el que los isleños se jugarán gran parte de de sus opciones de ascenso puesto que, cabe recordar, en caso de perder el domingo, al Baleares le quedaría aún otro camino, más largo.

Han acompañado al alcalde de Palma, José Hila, el director deportivo, Patrick Messow; el entrenador, Manix Mandiola; y los capitanes Vallori, Villapalos y Rovirola. El club también ha querido invitar a la Federació de Penyes de l'ATB i por eso ha asistido su vicepresidente, Miquel Ángel

Un instante del acto llevado a cabo hoy en CortAtlético Baleares

Messow, a pocas horas de viajar a Málaga ha apuntado: ""Por fin ha llegado el momento después de mucho tiempo sin competir pero estamos ilusionados de que llegue el domingo y cumplir el objetivo que tenemos. El equipo cada vez está mejor. Está mejor en cada entreno y partido y está enchufado y motivado con todos disponibles" Por su parte, José Hila, alcalde de Palma ha indicado: "A la tercera va la vencida, se lo merece la afición por tanto apoyo y que juegue el equipo en el fútbol profesional. Estamos trabajando con el club, Delegación de Gobierno y Govern para que se celebre de forma responsable, se podrá celebrar pero sin poner en riesgo la salud de nadie. No me gustaría que la celebración del Baleares fuera noticia en España por algo que no se ha hecho bien".