Baba Rahman regresa al Chelsea

El técnico del RCD Mallorca Vicente Moreno acaba de anunciar que esta mañana ya no estaba Baba Rahman en el entrenamiento en la ciudad deportiva. De esta forma se confrmaba, a falta de comunicación alguna del club, la baja del lateral ghanés. Baba Rahman apenas ha jugado en el Mallorca y tras su lesión en Getafe no ha mostrado el nivel que se esperaba de él.

Su historial de lesiones en las rodillas le ha lastrado en su paso por el RCD Mallorca, porque tras lesionarse la rodilla en Getafe y no pasar por el quirófano para no perderse la temporada, no ha dado la sensación de estar al cien por cien en las pocas ocasiones que se le ha visto. Entrenaba bien y estaba dado de alta, pero algo no parecía ir bien.

Ahora se especula que el jugador quizá pase de nuevo por el quirófano, pero ya es historia en el RCD Mallorca. Una decepción su incorporación porque era uno de los jugadores llegados este verano que más ilusión despertaba por su nivel competitivo, sin embargo no ha podido rendir. Reapareció en la Copa del Rey, pero su actuación dejó muchas dudas. La llegada de Koutris cubre la baja de Baba Rahman.