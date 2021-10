Paloma del Río ve "margen de mejora" para Baba en Gimnasia aunque destaca su forma física

Pocas veces un gol ha generado tanto debate como el que significó la victoria del RCD Mallorca ante el Levante UD. Es muy difícil que un balón sea rematado al alimón por dos compañeros del mismo equipo pero eso es exactamente lo que ocurrió el pasado sábado en Son Moix.

Un centro de Maffeo desde la derecha al segundo palo era rematado por Baba, con mayor altura y potencia de salto y Ángel, de hecho parece que el primero en tocar es Baba pero también Ángel lo remata y parece que el último en impactarlo es el delantero canario. Nada más entrar el balón, Ángel levantaba la mano para celebrar el gol pero se quedaba anodado al ver la celebración a su lado de Idrissu Baba que enloquecía con lo que él consideraba su primer gol con el RCD Mallorca en Primera División. La cara de Ángel Rodríguez era un poema viendo la carrera de Baba y después su mortal gimnástico mal acabado. Pedro Martín fue el primero en alertar en Tiempo de Juego que el gol era de Ángel cuando todo el mundo parecía convencido de que el gol era de Baba.

Es difíicl ser más expresivo de lo que fue Baba en su celebración en su alegría o de lo que fue Ángel en su perplejidad, porque el canario parecía convencido de que había sido quien había rematado el balón. El acta arbitral del colegiado Muñiz Ruiz adjudica el gol de Ángel. Pero en ese momento los compañeros iban a felicitar al que había celebrado con tal efusividad el gol mientras Ángel se quedaba sin felicitaciones. De los 124 goles que ha marcado en su carrera seguramente haya sido la celebración más extraña que recuerda. Mientras tanto, Baba aún debe estar preguntándose por qué el acta le quitaba el gol, en el vestuario hablaban sobre quién había sido el último en rematar, como decía entre risas Luis García tras el encuentro.

El RCD Mallorca ha pedido a la conocida periodista de TVE Paloma del Río, con nueve Juegos Olímpicos narrados a sus espaldas, para que analice la celebración gimnástica del jugador ghanés y no tiene desperdicio. "Baba pensó que el remate había sido suyo. Hace esa especie de acrobacia, ese mortal atrás, en el que no termina de definir muy bien la figura, si es un mortal agrupado atrás o es de medio lado. Por esa caída por cierto le van a quitar un punto" dice absolutamente seria y profesional Paloma, para añadir que "demuestra una buena forma física y demuestra una generosidad aplastante al celebrar un gol que no es suyo, que es del equipo, pero que lo celebra como si hubiera sido suyo. Así que en gimnasia tiene todavía terreno para seguir mejorando y en celebrar goles de lo más pintoresco, muy original".