Baba Miller en COPE sobre sus opciones NBA: "Confío en lo que he hecho y en lo que puedo hacer, si me dan una oportunidad voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda"

Baba Miller tiene una sonrisa fácil, está contento de volver a Mallorca para ver a la familia tras todo el curso en Estados Unidos. Pasar unos días en familia en plena Semana Santa tras el rigor de su cuarta temporada en la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos) debe ser un placer para el jugador.

Tras su paso por Florida, el alero mallorquín ha destacado en la Universidad de Cincinnati promediando un doble-doble, con 13 puntos y 10'3 rebotes, además de 3'7 asistencias. Ha sido su mejor temporada en la liga universitaria estadounidense y ha levantado expectación sobre cuál puede ser su lugar en el próximo Draft de la NBA

Miller hace tiempo que no vive en Mallorca, se trasladó muy jovencito a vivir a Madrid con su familia y enrolarse en el Real Madrid, pero vuelve siempre que puede para ver a la familia y de paso saludar a algunos compañeros, como los jugadores del Palmer Basket Ángel Comendador y Golden Dike.

El jugador nacido en Palma y un primer paso por el Imprenta Bahía San Agustín, se formó en el Real Madrid y siempre ha levantado expectativas sobre su carrera. Él también las tiene, cree que se ha ganado un sitio en la mejor liga del mundo, la NBA. De ser así se convertiría en otro español al otro lado del Atlántico y el tercer balear en jugar en la NBA tras Rudy Fernández y Álex Abrines.

Lamenta eso sí no haber podido llegar a la "locura de Marzo" de la NCAA, cuya final disputa el español Aday Mara.

Baba dice en DEPORTES COPE BALEARES sobre su temporada que "ha sido un año bastante bueno pero al final no llegamos al "March Madness" que era el objetivo que teníamos, pero me lo he pasado muy bien, he conocido gente muy buena y ha sido una experiencia muy buena para mí".

Baba se alegra por su compañero Aday que disputa la final de la liga universitaria, primer español que lo consigue: "Aday Mara está haciendo historia para los españoles en la NCAA y habrá que ver el partido, que tiene posibilidades de ganar y estaremos apoyándole".

El Draft.-

Baba MIller cree que se ha ganado estar en la NBA: "en un par de semanas me voy a entrenar a Estados Unidos para el Draft y veremos a ver. Creo que he hecho una buena temporada, estoy en el mapa, en el radar de la gente de la NBA, voy a tener que demostrar bastante estos meses y a ver qué pasa. Al final yo creo que estos dos meses va a ser importantes para mis posibilidades en esta liga, creo que debería estar ahí porque confío en lo que he hecho y en lo que puedo hacer, si me dan una oportunidad voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda".

Sobre qué número será su elección, se habla en algunas previsiones entre el 26 y el 30, indica que

"al final el número cambia muchísimo durante el año, todo el proceso. Voy a ir a hacerlo lo mejor posible en las pruebas y ver cómo estamos para el día del Draft".

A Baba MIller le consideran alero en Estados Unidos a pesar de su altura, 2'11m, es de constitución delgada y tiene gran capacidad atlética para correr la pista, también buen defensor. Por lo pronto acaba de pasar estos días en la isla: "vengo cuando puedo, vivo en Estados Unidos todo el año, Madrid es donde vivo con mi familia en España pero aquí tengo abuelos, tíos y algunos amigos. Tenía ganas de ver al Palmer porque conozco a unos cuantos como Comendador y Golden".

Sobre el baloncesto en la isla y los dos equipos de Palma, Fibwi Mallorca y Palmer, y que están sufriendo un poco, indica que "están en la segunda mejor liga de España, que la isla esté en ese nivel está bien, hay altibajos pero hay futuro aquí en la isla".