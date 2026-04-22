El Azul Marino celebra el ascenso y asegura la continuidad de Alberto Antuña como técnico: "Este equipo ha hecho cosas que no se van a repetir en la competición"

Son días felices para el Azul Marino Mallorca, para el baloncesto en Baleares, que ha recuperado un equipo en la élite del baloncesto femenino. Hacía 14 años que Balears no tenía un equipo en la primera división, tras el PDV y el Joventut Mariana.

En aquel Joventut Mariana estaba la hoy capitana "azul", María España, para quien ha sido muy especial este ascenso. Un ascenso muy deseado y necesario para el proyecto emprendido por Gabriel Subías para llevar a Mallorca a la máxima categoría y a un equipo diseñado para esto.

El equipo acudía al Estadio de Son Moix invitado por el RCD Mallorca. En el palco recibían el reconocimiento del club bermellón por su grandísima temporada, 28 victorias de 29 partidos disputados, falta una jornada.

El presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, encabezaba el homenaje al equipo mallorquín de baloncesto. En la esquina las dos jugadoras emblema mallorquinas, Alba Torrens y María España. En el centro posaban Kohlberg y Subías. Felicidad absoluta por culminar con éxito una temporada con el objetivo fijado de subir sí o sí, y que ha tenido un rival igualmente potente, el Celta.

Un equipo que seguramente tendrá bastante continuidad en Liga Femenina Endesa. Por lo pronto su entrenador tiene compromiso, Alberto Antuña. Pero también algunas jugadoras pasaban por la continuidad, salvo alguna oferta irrechazable, jugadoras como España y Torrens. No obstante, no quería que el mensaje fuera el futuro el promotor del proyecto, Gabriel Subías, sino que se valorara la temporada del equipo. "Os voy a pedir un favor, no es día para hablar del año que viene. La competición está en marcha, al equipo, a las jugadoras, que se hable de lo que han hecho. Dicho esto el entrenador seguirá con nosotros el año que viene pero no es algo que para nosotros sea motivo de comunicación. Debemos y tenemos la obligación de dar el reconocimiento de lo que se ha hecho. Entiendo que el futuro interesa, a nosotros también".

Sobre la temporada, Alberto Antuña indicaba que "tiene mucho mérito, pero estuvimos un mes sin María, el último mes sin Marta, hemos tenido gente enferma, lesiones, la fortaleza del grupo fue la confección de la plantilla, que hubiera jugadoras que ocupara otras posiciones. Tener 12 jugadoras nos ha dado mucho. La clave son las jugadoras, el haberme comprado el discurso desde el primer día, el haber competido mucho y muy bien, tener el orgullo de querer ser mejores, demostrar cada semana abrazando la presión, disfrutando desde el primer día de ser favoritos, hemos hecho cosas que no se van a volver a hacer porque es imposible. El mérito es de ellas".

La capitana María España daba las gracias a todo el equipo por el esfuerzo hecho y se llevaba la ovación de sus compañeras: "quiero felicitar al equipo por el objetivo conseguido, agradecer a las compañeras que llegaron a principio de temporada estoy orgullosa de cada una de vosotras. También agradecer a Azul Marino esta apuesta y tener un equipo potente en Baleares, que haya referentes para que puedan venir a vernos. Ahora muy contenta de vivirlo en Liga Endesa. Muy contenta y gracias a todos".