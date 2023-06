Augusto Fernández no quiere ser un piloto más en MotoGP

Aprovechando y apurando los últimos días que le quedan antes de afrontar un tramo importante de carreras del mundial, Augusto Fernández tiene muy claro que su llegada a MotoGP no es el final del sueño. El piloto del equipo Gas Gas Factory Tech 3 Racing ha empezado la temporada puntuando en todas las carreras disputadas y logrando, en Le Mans, acabar en la cuarta plaza en la carrera que marcaba un parón que el mallorquín ha aprovechado para volver a la isla y disfrutar de un tiempo con los suyos antes de afrontar un mini parón tras los grandes premios de Italia, Alemania y Holanda que se disputarán a lo largo de este mes de junio.

"Haber sido cuarto ha sido una pasada. Diría que igual ha sido un premio a la progresión que estamos haciendo. Más que puntos o posiciones diría que ha habido una progresión en la distancia con los de cabeza o con los de KTM. Todavía queda mucho pero estamos contentos", admitía Agusto en una comparecencia ante los medios de comunicación. Ambicioso, el piloto de Gas Gas lanzaba un mensaje muy claro: "Siempre he dicho que no quiero ser un piloto de MotoGP que esté en la parrilla. Yo quiero hacer algo, quiero ganar" pero luego si admite que "ahora hemos sido cuartos pero luego igual me cuesta entrar en el top ten, por eso no me marco objetivos así. Me estoy adaptando aún y aún quedan años".

Reconoce el balear que "la categoría es muy dura porque todos son muy buenos. Los ritmos de carrera son altos y constantes. Igual ahora en Mugello sufrimos pero debemos mirar más hacia nuestra marca porque KTM ha mejorado mucho. Es verdad que me falta Pol pero me fijo en los compañeros e intento estar por ahí cerca siempre".

Uno de los problemas en esta adaptación a la nueva categoría, reconoce Augusto, es la clasificación sprint instaurada esta temporada en el mundial. "En Moto2 tampoco era mi punto fuerte el salir y estar ya de inmediato delante o las clasificatorias. Mi punto fuerte era el final de carrera y las diez últimas vueltas y me pasa un poco eso: Sacar todo en diez vueltas sin tenerlo todo controlado me está costando. No hemos logrado puntuar en ningún sprint y sí, admito que es una tarea pendiente pero quda mucho que aprender"