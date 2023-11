El Atlético Baleares vuelve a las andadas, cinco goles del Castilla y de nuevo colista

Un nuevo lunes dramático para los balearicos. La goleada encajada en el Alfreo Di Estéfano, 5-0 ante el Castilla, y que pudo ser más abultada, ha supuesto dos pasos para atrás, después del paso adelante dado con dos encuentros sin encajar y la primera victoria.

El Atlético Baleares volvió a ser ese equipo frágil e incapaz de llegar a la portería contraria de jornadas precedentes. No apuntaba a este desastre la primera media hora de juego, en la que los blanquiazules mantenían el orden y oposición al talento del filial madridista.

El primer gol llegó de un remate de cabeza de Gonzalo García que se anticipa a Raúl. Pero el gol que desquició al técnico Juanma Barrero fue el segundo, al filo del descanso, y que sentenció el encuentro. Fue de Álvaro, que ya sabe lo que es jugar con el primer equipo madridista, sorteando rivales hasta batir a Jero.

El técnico tiene claro que "no podemos cometer errores así. Habíamos estado bien, con ayudas, juntos como hasta ahora. Pero para optar a algo en Primera RFEF no puedes cometer el error del segundo gol cuando queda nada para pitar el final. Así no. Primera RFEF te exige no hacer eso, es muy exigente y con esos errores no puedes competir. Es lo positivo que saco del partido, los primeros 35 minutos. Después en la segunda parte es qué hacemos. Seguimos con lo mismo o vamos arriba, y cuando vamos arriba sufrimos mucho. Cada vez que hay un duelo uno contra uno salimos perdedores, por eso nos defendemos con muchas ayudas y ser más sólidos".

Barrero añade que "la convocatoria del Castilla para mí era lo de menos, esto yo para fijarme en eso. Era un día para hacer un buen partido, haber llegado vivos al descanso y luego con 0-0, 1-0 ir al toma y daca y ver qué pasa. Nuestro objetivo era intentar maniatar al rival, hemos tenido alguna fase buena de posesión".

El Atlético Baleares vuelve a ser colista y como cada semana, algún jugador lesionado. Esta vez volvió a ser el portero Jero Lario quien tuvo que ser sustituido al descanso por molestias.





Regreso de Forniés y Ofoli

La única buena noticia para los balearicos en un día aciago como el de ayer fue el retorno de David Forniés, 10 meses después de su último partido. El lateral jugó los últimos minutos y también regresaba al equipo el central Félix Ofoli, quien saltaba al césped en la segunda mitad. Un jugador que es de una gran importancia para asegurar la zaga porque gana duelos y había demostrado en el arranque de liga darle solidez a la defensa. Con él y con Navarro el centro de la zaga podría ser mejor para recibir a un rival directo, el Mérida.

Será el domingo ante un equipo que ha demostrado estar muy vivo, anoche con el cambio de técnico dio mucho trabajo a la UD Ibiza, 1-2 y con un balón al palo. Manuel Ruano debutaba anoche al frente de los extremeño en el Estadio Romano José Fouto.

