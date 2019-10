El Atlético Baleares, el mejor equipo de Segunda B

Ni en lo mejores sueños. Después de quedarse a un suspiro de volver a Segunda División A 56 años después, con renovación de dos tercios de la plantilla, el traslado a su casa con un campo a medio hacer y cambiar de superficie, el listón estaba demasiado alto como para imaginar que el Atlético Baleares arrancaría como lo ha hecho.

La calidad de la plantilla ya no ofrece ninguna duda a pesar de la dura comparativa con la gran plantilla que tuvo la pasada temporada, y muchos de cuyos jugadores emigraron a Segunda A o a Segunda B con mejores ofertas económicas. Sin embargo, entre el núcleo que permanece del año pasado y la calidad de los recién llegados, el Atlético Baleares está deleitando a su parroquia, que acude en buen número a la única grada que tiene ahora mismo el Estadio Balear, 2500 espectadores.

El Atlético Baleares es ahora mismo el mejor equipo de Segunda B con 27 puntos de 30 posibles, supera al resto de grupos, aunque hay una jornada menos en los otros tres grupos tampoco le podrían igualar Bilbao At, Lleida y Cartagena. Además acumula siete victorias consecutivas nada menos, su mejor racha, y con Gabarre como talismán, marcando en cada una de esas siete jornadas.

El espectacular triunfo ante el Inter de Madrid, 4-1, se produjo con cuatro cambios en el once titular lo que permitió comprobar la profundidad de plantilla. Las bajas de Manu Herrera, Aurtenetxe, Luca Ferrone, Gorka Iturraspe fueron suplidas con garantías por Xavi Ginard, Orfila, Borja San Emeterio y Jordan o Rovirola. El núcleo del año pasado, con Vallori, Villapalos, Peris, Rovirola o el meta Manu (aunque éste no jugaba) y Canario (ahora lesionado) ha mantenido una personalidad en el vestuario reforzado con jugadores clave como el goleador Gabarre, el central Aurtenetxe, los volantes Ortiz y Haro, el pivote-media punta Jordan,el delantero Arturo, los laterales Borja o Luca, etc jugadores que están sumando y demostrando su calidad.

El propio técnico Manix Mandiola decía que "es el mejor vestuario que he tenido" en Deportes Cope el pasado jueves. Nunca se sabe si una cosa es antes que la otra, los resultados los que ayudan a que reine el buen ambiente o es el buen ambiente y la unión lo que propician los buenos resultados. En todo caso, es un grupo sólido como una roca, solidario y en el que los compañeros se buscan continuamente, con poco egoísmo. Y sobre todo la calidad diferencial de jugadores como los extremos volantes Haro y Ortiz, un auténtico espectáculo en la generación de juego, y un Villapalos que sigue a un nivel descomunal. El equipo juega bien pero está construido de atrás hacia adelante, y así ha crecido, con su solvencia defensiva, sello de su técnico Manix Mandiola. Y si en algún momento algún jugador empieza a levitar, se encontrará con Íñigo Arriola, el segundo entrenador y pieza clave en el rendimiento del equipo. Mejor dicho, antes de que levite es posible que Arriola ya le haya hecho palanca para que no se eleve.

La afición balearica vive en estado de shock, "es Brasil, esto es Brasil del 70" decía un veterano aficionado en las gradas del estadio Balear el domingo. Como todo en el fútbol las exageraciones ayudan a entender el momento de un equipo, y este momento es especialmente brillante para la hinchada balearica.