El Atlético Baleares se la juega ante uno de sus mejores entrenadores, Siviero

Se juega mucho más el Atlético Baleares que el Intercity pero no deja de ser un duelo directo. Los alicantinos han estado en zona peligrosa hasta no hace demasiado, pero en las últimas semanas han mejorado mucho sus resultados y ahora están con 32 puntos en duodécima pòsición.

El Atlético Baleares sumaba el primer punto de la era García Escudero "Tato" en su tercer partido. Acumulaba cuatro derrotas consecutivas el equipo blanquiazul cuando en Soria lograba mantener su puerta a cero y puntuar al fin, en lo que se espera que sea un punto de inflexión del equipo. Ahora mismo están a cuatro puntos de la permanencia, llevan ocho jornadas sin ganar.

Saben de la importancia de este segundo desplazamiento consecutivo que además de conseguir la victoria sería vitaminas para equipo y afición para los dos siguientes encuentros en el Estadio Balear de manera consecutiva ante Osasuna B y Athletic B. Además, los balearicos van recuperando efectivos poco a poco, Hugo Rodríguez reaparecía en los últimos minutos del encuentro ante el Numancia.

En los balearicos dejó dudas el arbitraje, con un gol anulado a Olaortua que no se aprecia en imagen que sea fuera de juego y en el primer tiempo una amarilla a un defensor local que debió ser roja porque era ocasión manifiesta de gol.

En cuanto al encuentro en Alicante, el equipo no estará solo en el estadio Antonio Solana de Alicante. Dos balearicos muy activos en twitter como Roberto y Hugo, padre e hijo residentes en la península, anunciaban en un simpático vídeo que estarán presentes. Siempre están mandando mensajes de ánimo para su equipo y en esta ocasión los llamados "peña balearicos de corazón" no han sido una excepción.

Ya empezando la semana con ganas de que ruede el balón pic.twitter.com/7QZqE86DJn — peña balearicos de corazon (@Roberto32587791) March 6, 2023





En frente estará un equipo que como el Atlético Baleares destila mucha ambición en su proyecto y a pesar de acabar de ascender tiene ambición de llegar al fútbol profesional. El Intercity ha sido nombrado esta temporada en el fútbol español por su gran elminatoria de Copa del Rey contra el Barcelona en la que tuvo contra las cuerdas al equipo azulgrana. En la dirección el hombre del ascenso y ex entrenador del At.Baleares, Gustavo Siviero, sin duda uno de los mejores entrenadores de la última década del equipo balearico. Con Siviero estuvieron cerca de ascender a Segunda División en 2012.

Posteriormente Siviero volvería a sentarse en el banquillo balearico, entonces ya con la actual propiedad de Ingo Volckmann y con el equipo jugando en Son Malferit, salvando al equipo de un descenso. Pero la temporada siguiente fue destituido el 25 de Noviembre de 2015 cuando el equipo estaba a dos puntos de playoff, posiblemente una de las decisiones menos acertadas de la etapa Volckmann.

El ex jugador del RCD Mallorca nunca ha cerrado ninguna puerta si bien aquella salida dejó una herida. Quién sabe si algún día los caminos vuelven a encontrarse. Por lo pronto se encontrarán pero en contra este domingo. Prueba de la importancia del duelo es lo dicho por otro viejo conocido, el mallorquín Emilio Nsue, ex mallorquinista pero antes jugador del At.Baleares, y que ha vuelto al fútbol español tras su etapa en Inglaterra, Chipre y Bosnia. Desde su salida del Mallorca en 2014, Emilio no había vuelto a jugar en el fútbol español hasta la llamada de Siviero.

El internacional por Guinea Ecuatorial afirmaba tras su gol que daba el empate ante el Alcoyano que "el punto es bueno y hemos de hacerlo mejor ganando el domingo. Vamos a acabar muy bien la liga, cada vez nos conocemos mejor, es fundamental el partido contra el At.Baleares, daríamos un paso para mirar hacia adelante. Tenemos un buen equipo y nos lo tenemos que creer, todo pasa por este partido contra el At.Baleares".