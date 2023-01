Xisco Jiménez y Caye Quinta, alternativas a Gorka Santamaría tras fichar por el Badajoz

El Atlético Baleares sigue buscando un delantero tras la salida de Álex Aizpuru, Kaxe, quien ya debutara con la UD Ibiza el pasado fin de semana en Éibar. Los balearicos se han visto con una necesidad con la que no contaban meses atrás ya que se consideraba que había una delantera completa con Dioni, Kaxe y Uzo.

Tanto Kaxe como Uzo no han cumplido con las expectativas, es cierto, pero ahora la necesidad es la de incorporporar otro nueve. El objetivo según ha podido saber Deportes Cope es Gorka Santamaría, ex Deportivo de la Coruña, pero tiene un serio competidor el club de la vía de Cintura, como es el Badajoz. No será fácil ya que Gorka ya jugó en el Badajoz y eso puede decantar la balanza.

El delantero rescindía contrato en el final de año para la llegada de Lucas Pérez al Deportivo. Esta temporada lleva 13 goles en liga y uno en Copa del Rey, la pasada marcó 15 en Primera RFEF. Un goleador por lo tanto contrastado para la categoría.

No lo tendrá fácil el Atlético Baleares para convencer a Gorka o cualquier otro nueve para venir al Estadio Balear, habida cuenta de que en los balearicos milita el máximo goleador de la categoría, Dioni, con nueve tantos, un fijo en el equipo.

El director deportivo Patrick Messow maneja entre las diferentes opciones un viejo conocido como es Xisco Jiménez. El delantero mallorquín afronta la recta final de su carrera pero pocos jugadores hay tan fiables en el área como Xisco, quien ya estuvo a punto de recalar en la vía de Cintura, el primer equipo en el que se dio a conocer con 16 años, el pasado verano. En aquel momento prefirió buscar opciones fuera de España. Incluso llegó a ver algún partido en el Estadio.