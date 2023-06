El At.Baleares intenta desatascar la renovación de Tato

El Atlético Baleares va a sufrir una importante transformación para la próxima temporada, de momento ha perdido a gran parte de su reciente columna vertebral. Desde la portería hasta la delantera, jugadores que han sido clave en las últimas dos temporadas o en el reciente curso no seguirán.

En unos casos por decisión propia, en otros por no llegar a un acuerdo al no aceptar alguno de los protagonistas las nuevas condiciones contractuales que ofrecía el club, como es el caso de Damián Petcoff que probablemente fiche por la UD Ibiza, si bien tiene ofertas también de fuera de España importantes. Pero sin duda la baja más importante es la de su goleador, Dioni Villalba, que se daba por hecha desde que concluyó el curso, ya que los rumores sobre ofertas por el cotizado delantero eran continuos.

Dioni no tenía nada firmado con nadie, así lo dijo públicamente la semana pasada en Cope, pero era obvio que por poco que el Málaga le quisiera como se venía rumoreando, el jugador diría que sí, como también reconocía en dicha entrevista. El club balearico ha hecho oficial la salida del delantero malagueño agradeciendo sus dos temporadas como balearico. En ese tiempo, Dioni ha anotado 32 goles en 74 partidos, además de seis pases de gol.

No acaban ahí las bajas en la columna vertebral del equipo, ya que hace unos días se confirmaba la baja del portero Lucas Díaz, como avanzara Deportes Cope Baleares, en este caso también por decisión propia a pesar de tener otro año de contrato. Finalmente, el también portero René Román, que había perdido la titularidad esta última temporada, no ha comunicado su baja y estaba a expensas de una nueva conversación con el club, aunque se da por hecho que saldrá. René tiene una oferta de fuera de España como también el propio meta reconocía en Cope, una oferta que podría compensarle bastante en lo económico. René dejaba una puerta abierta y se mostraba agradecido al trato del presidente Ingo Volckmann.

Pero al margen de las bajas importantes de jugadores que han sido la columna vertebral del equipo, está el asunto capital por resolver, la continuidad del entrenador. José Antonio García Escudero "Tato" aún no ha renovado, dos semanas después de conseguida la salvación, las conversaciones entre el técnico y la dirección deportiva con Patrick Messow y Jordi Rogé no han acabado en buen puerto. Este lunes mismo podrían retomarse dichas conversaciones. Las posturas estaban lejos, el entrenador pide el mismo trato que a otros técnicos.