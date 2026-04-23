El ascenso de María España con el Azul Marino con dedicatoria al cielo: "Todos los mensajes que he recibido recordando a mi madre me emocionan mucho"

Vino para esto, para volver a sentir qué significa jugar en casa y sobre todo en un proyecto tan ilusionante como el del Azul Marino, que tenía como objetivo llegar a la máxima categoría, la LF Endesa.

María España, una de las jugadoras mallorquinas más destacadas del panorama baloncestístico, ha destacado la calidad del equipo pero también la calidad humana de las jugadoras. Ha visto durante esta temporada un equipo muy competitivo en el que ningún egoísmo se ha impuesto al bien colectivo.

Acompañada por el técnico, Alberto Antuña, el CEO- promotor del proyecto Gabriel Subías y el director deportivo Jordi Riera, María España Almendro se ha mostrado feliz por el objetivo alcanzado tras una temporada para enmarcar con 28 victorias y una sola derrota a falta de una jornada.

Pero para la capitana ha sido algo muy especial no sólo en lo deportivo sino también en lo humano. Al volver a casa y conseguir este ascenso ha vivido con mucha emoción el recuerdo a su madre, fallecida hace algunos años, que a buen seguro sonríe desde algún lugar viendo cómo su hija ha sido partícipe de devolver el baloncesto mallorquín y balear a la élite.

"Esta semana hablaba con Azu Muguruza, mi entrenadora en Donosti y le daba las gracias por dejarme cumplir este sueño en casa. Muchas veces hemos llorado juntas, se ha alegrado aunque el año que viene seamos rivales. Muy contenta por haber apostado por el proyecto y que lo hayamos conseguido. Vine para esto y en el segundo año lo he conseguido. Esta semana he recibido un montón de mensajes recordando a mi madre y me emociono mucho".

La alero mallorquina cree que es bonito "para las chicas jóvenes que juegan a baloncesto, ven referentes y pueden seguir soñando para llegar".

En torno al futuro dice que "por pedir que no quede, imagino que asentarnos en LF Endesa y a ver si con el tiempo ir creciendo, meternos en Copa de la Reina, playoffs etc bienvenido sea".

María España se incorporaba al equipo en 2024 procedente del Ibaeta CD (IDK Euskotren) de San Sebastián de LF Endesa, la categoría a la que vuelve con el Azul Marino.

El impacto de Alba Torrens.-

La jugadora de mayor palmarés de Mallorca, Alba Torrens, se añadió a un proyecto ganador, un equipo que iba como un tiro. La de Binissalem y ganadora de seis Euroligas llegaba en este 2026.

El técnico Alberto Antuña destaca cómo les ha ayudado: "nos ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a mí, al equipo, dio un chute al equipo, una tía que ha ganado seis Euroligas viene a Challenge y tiene tal cara de ilusión, de no perderse un minuto de entreno. Lo estamos bordando y viene así, pues fue muy fácil. Fue una bendición".