Armando Sashoua ha sido el mejor jugador joven de la plantilla del Atlético Balares en la última temporada. El club tuvo claro desde el principio que debía apostar por él incluso ya en la etapa de su hermano Samuel, ahora jugador del Tenerife,y esta temporada amplió su contrato hasta 2024 al conocer el interés de equipos importantes. Ahora el jugador puede salir a pesar de tener contrato ya que no llama cualquiera a la puerta, nada menos que el Real Madrid y el Barcelona, que le querrían para sus filiales.

Fue uno de los objetivos del director deportivo, Patrick Messow, hacerse con los servicios del centrocampista inglés de ascendencia materna venezolana. Esta temporada ha disputado 26 partidos, un total de 1924 minutos y ha marcado dos goles además de dos pases de gol. También jugó cuatro partidos en la Copa del Rey. En una temporada en la que se vio mermado por una lesión que no le hizo perderse varias jornadas, y bien que lo notó el Atlético Baleares.

A pesar de tener contrato hasta 2024, Armando no fue categórico semanas atrás con la competición en marcha cuando fue preguntado por Deportes Cope Baleares si seguro que estará la próxima temporada de blanquiazul ; se limitó a sonreír y a decir que "nunca se sabe" además de mostrar su agrado con su estancia en el club y en la isla. El ex del Tottenham es muy tranquilo, está arropado por sus compañeros y sus intenciones pasaban por intentar el ascenso con el equipo. Eso no se ha dado y si llaman a la puerta equipos grandes todo puede cambiar.

Según ha podido saber Deportes Cope Baleares el Real Madrid y el Barcelona estarían tras el centrocampista de 21 años, para incorporarlo a sus respectivos filiales, Castilla y Barcelona B. En ese caso el Atlético Baleares no tendría ninguna opción de retener al jugador, es obvio que cuando llega un club grande el jugador joven quiere irse y tampoco lo económico lo frena.

Falta conocer la oferta que llega al Estadio Balear, el club no regalará a su jugador y podría ser el traspaso más importante de la historia reciente del club por un jugador que llegó libre. El acuerdo con sus agentes de Stellar group dejaba claro que no podrían cortarle las alas si llegaban ofertas de proyección para el joven centrocampista. Otra cosa sería para seguir en Primera RFEF. Por ello el Real Madrid o el Barcelona tendrán que llegar a un acuerdo con el Atlético Baleares.

Xavi Ginard puede ser la siguiente baja.-

Tras anunciar el Atlético Baleares la continuidad de Pastrana, Petcoff y Jesús Álvaro, las bajas de Manel, José Fran, Orfila, la siguiente baja podría ser la del portero Xavi Ginard. El meta no entra en los planes del club a pesar de ser un jugador de la casa y uno de los capitanes.