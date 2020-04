Aprobado el ERTE de un BTTB Mallorca Palma que sigue pendiente de la FEB

El B The Travel Brand Mallorca Palma sigue muy pendiente de la solución que pueda aportar la FEB de cara al final de la presente temporada. Tras dos reuniones las posiciones no parecen haberse movido demasiado ya que varios clubes mostraron ayer por la tarde su disconformidad con el formulario remitido por parte de la FEB a los equipos de la LEB Oro para que estos dieran su opinión acerca del camino a seguir. La falta de varios escenarios posibles por parte de la federación hizo que clubes como Breogán se mostrasen reacios a rellenar el formulario indicando que la propuesta de la FEB necesitaba mostrar más opciones.

Mientras, en el club siguen dando pasos y hoy mismo ha quedado aprobado el ERTE realizado por el club para garantizar la continuidad económica del club. Cabe recordar que dicho ERTE quedaría revocado en el caso de que se retornase a la competición tal y como ha quedado señalado también en otros clubes de otros deportes que han llevado a cabo dicha operación.

De este modo comienza un nuevo periodo para plantilla y cuerpo técnico que están a la espera de saber el futuro de una liga que ellos quieren terminar tratando de lograr el objetivo marcado al inicio de la presente temporada o al menos poder luchar por conseguirlo en la pista. En ese sentido, Guillem Boscana, presidente del Palma y persona que está presente en todas las reuniones que está llevando a cabo de forma telemática la FEB tiene claro el camino. “La federación dejó claro que la posibilidad de volver a jugar era una posibilidad que no dependía de nosotros si no de las autoridades sanitarias y que en el mejor de los casos estaríamos hablando de mediados de julio o en agosto. Claro que queremos jugar el ‘play off’ pero en esas fechas no podemos”, explicaba Boscana el pasado viernes en Deportes Cope Mallorca. “No es que no queramos, es que es imposible seguir manteniendo en nómina a los jugadores hasta esa fecha. Y eso es lo que dijimos la mayoría de clubes de la LEB Oro”, añadió.

Lo que si tiene claro Boscana es que el poder continuar en la categoría depende y mucho de la posibilidad de tener público en Son Moix. “Si me dices que es complicado y que igual no puede haber público… Si no podemos tener público y no podemos hacer socios ni ir a buscar patrocinadores ya te digo que no podemos”, le reconoció el presidente del BTTB a Jordi Jiménez durante la entrevista. Boscana, eso sí, puntualizó que esa situación no es exclusiva del equipo balear. “No es una situación del B The Travel Brand. Es la situación del cien por cien de equipos de la LEB Oro y, si me apuras, del cincuenta por cien de equipos de la ACB”, explicó.