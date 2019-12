Antonio Raíllo no jugará ante el Sevilla FC salvo que el RCD Mallorca consiga la suspensión cautelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Por lo pronto los dos comités de la RFEF han tumbado los argumentos del RCD Mallorca para que el central pudiera jugar ante el Sevilla.

Primero el Comité de Competición desestimaba las alegaciones al acta del RCD Mallorca y hoy el Comité de Apelación ha desestimado el recurso del RCD Mallorca que mantiene que la sanción no tiene sentido porque la segunda amarilla que ve el defensa es por una falta inexistente y un error manifiesto del árbitro. Es algo que los comités de la Federación no contemplan porque es una juzgada arbitrada ya y entienden que es cuestión de interpretación, para los comités no se observa un error manifiesto del árbitro a la hora de juzgar la jugada.

El Comité de Apelación comunica en su resolución que decide "desestimar el recurso formulado por el RCD MALLORCA, SAD, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución del Comité de Competición de la RFEF de fecha 18 de diciembre de 2019. Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al que se reciba la notificación.

El encargado de suplir a Raíllo será Sedlar o bien el capitán Xisco.