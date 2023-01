La apasionante lucha por la grandeza de Djokovic y Nadal

Hace casi 13 años Novak Djokovic conseguía ser número 1 del tenis por primera vez en su carrera. Este lunes el serbio vuelve a lo alto del ranking, una anécdota comparado con el tamaño de la proeza que el propio Djokovic, Nadal y Federer han conseguido en el deporte del tenis. El hambre de Novak y Rafael, la longevidad de ambos, la capacidad para autoexigirse, la calidad unida a un tesón fuera de lo común de ambos, parecen empequeñecer la barbaridad alcanzada por Federer.

Ya nadie parece acordarse de lo que parecía inalcanzable no hace tanto, los 20 torneos Grand Slam conseguidos por el suizo. Bueno, en realidad Djokovic sí se acordó de él nada más alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, provocando la ovación del público. De eso va lo que acaba de conseguir Djokovic, de pasar del infierno al cielo en la misma tierra ardiente. En el mismo lugar en el que fue tratado como un delincuente, como un "peligro público", como fue calificado por algunas autoridades del país, por entrar al país y querer disputar "su" torneo (lo había ganado ya nueve veces), sin estar pinchado.

La normativa contra el covid en Australia hace un año exigía como requisito de entrada al país estar vacunado, si bien admitía exención en caso de haber pasado la enfermedad. Djokovic fue aceptado por el torneo con dicha exención, y así se comunicó a la administración. Pero a la hora de acceder al país, las autoridades entendían que el tenista era "un mal ejemplo" para los ciudadanos de Australia, porque podía transmitir a la población la idea, como gran ídolo de masas que es, de que no era necesario inocularse la vacuna contra el covid. En ese contexto, el gobierno australiano tomó una decisión política y no sanitaria, una más, y quiso dar un escarmiento ejemplarizante al mundo. Djokovic fue expulsado de Australia.

En aquellos momentos, no todo el mundo del deporte estuvo de parte del serbio. Más bien fueron pocos los que alzaron su voz para defender a su compañero, algunos como el díscolo Kyrgios, el ex NBA Andrew Bogut, australiano también. No hace mucho, el español Roberto Carballés dejaba claro en Marca antes de su partido ante el serbio que Djokovic fue una víctima y que se le trató injustamente.

A pesar de aquellos tristes y traumáticos acontecimientos, no se ha oído una mala palabra de Djokovic hacia Australia, un país en el que se siente en casa y que le ha dado tanto en su carrera. Ante Tstsipas lograba su décimo título en Melbourne, sacando lo mejor de sí mismo en los momentos más comprometidos. Quien no viera la final pensaría que fue un paseo por ese 3-0, sin embargo Stefanos Tsitsipas opuso una fiera resistencia, como prueban los dos tie-breaks en segundo y tercer set. En el segundo set de hecho tuvo una bola de set.

Djokovic puso todo su amor propio y su mejor tenis en los momentos de vértigo, cuando se le podía ir el set. Fue frecuente verle sacando tensión con su palco, con su técnico Ivanisevic.

Pero lo que nadie había visto en Djokovic es ese desmoronamiento al final del partido al abrazarse a su familia. Nunca se había visto llorar de esta forma al genial tenista, que tardó en recobrarse para volver a su silla y esperar la ceremonia de entrega de la Copa. El de Belgrado invitó a todos los jóvenes tenistas del mundo a soñar en grande, a perseguir esos sueños. Como ha hecho él, que ya ha alcanzado a Rafael Nadal en el inverosímil número de Grand Slams, 22.

Ambos persiguen ser el más grande, pero ya no se trata de quién es mejor, sino de quién resiste más. Y el cuerpo de Rafael Nadal se recupera de la última lesión muscular que se produjo precisamente en Melbourne. La próxima cita con un grande será Roland Garros y nadie duda de que es el objetivo que tienen en mente los dos tenistas. Djokovic cumplirá 36 años el 22 de Mayo, Nadal 37 el 3 de Junio.

Ambos están en un camino inverso a la biología y la lógica. Los tenistas de la siguiente generación mientras tanto empiezan a desesperarse porque ya no saben si son la nueva generación o dentro de poco serán la antigua nueva generación que pueda ser devorada por los que vengan, mientras los que le antecedieron les impiden ganar, como ayer Djokovic con Tsitsipas.

Corazón y cabeza, fue el mensaje de Djokovic nada más ganar su décimo Australia. Djokovic tiene mucho ardor y tiene la capacidad mental para gestionar los malos momentos, como todo lo vivido hace un año. El serbio se ha convertido en un símbolo más allá del deporte para todos aquellos que quieren mantener su libertad individual como derecho fundamental, su autonomía en la salud, otro derecho fundamental, y no ser tratado como alguien a quien se puede ordenar lo que un gobierno decida contra su voluntad. Libertad frente a totalitarismo. En lo peor de la crisis desatada hace un año, el serbio dejó claro en una entrevista que estaba dispuesto a arriesgar su carrera antes que hacer algo con lo que no estuviera de acuerdo con su salud.

Además de grandes, Djokovic ya es el cuarto tenista con más titulos con 93, uno más que Nadal, por detrás de Connors, 109, Federer, 103, y Lendel, 94.

