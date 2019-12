El Palma Futsal perdió de manera sorprendente ante un rival de Segunda División, el Betis (3-2), y dice adiós al sueño de la Copa del Rey; el encuentro acabó con empate a dos y la eliminatoria se decidió en una tanda de penaltis de infarto que acabó con el peor de los castigos para los jugadores de Antonio Vadillo. Diego Nunes erró el primer lanzamiento para los palmesanos y Barrón no pudo detener ninguno de los lanzados por los andaluces. Vadillo mostraba así su descontento tras la derrota: "La hemos cagado porque uno de los objetivos principales del club es llegar lo más lejos posible en esta competición".

El duelo, a partido único, no comenzó mal para los intereses del Palma ya que Rafa López adelantó a los suyos en el ecuador del primer tiempo. Sin embargo el 0-1 fue un espejismo ya que rápidamente el club andaluz empató el encuentro y con el 1-1 se llegó al descanso. En la segunda mitad el Palma tuvo buenas ocasiones pero quiénes marcaron fueron los béticos: Un 2-1 que no hacía presagiar nada bueno. Ximbinha le dio la vuelta a la tortilla marcando el 2-2 con el que se llegó a la prórroga. No hubo nada nuevo en el tiempo extra y Buendía se encargó, en los penaltis, de sentenciar las aspiraciones del Palma Futsal en Copa.

Antonio Vadillo habló sobre el desarrollo del encuentro de esta manera: "El partido en la primera parte ha sido equilibrado, en la segunda hemos sido bastantes superiores pero no vale"; referente a las eliminatorias a partido único Vadillo explicaba: "Estos partidos se deciden por detalles; los dos goles han sido dos segundas acciones que nos han ganado y eso nos ha penalizado". Tras la eliminación el técnico ha querido remarcar que no queda otra que aprender de los errores: "Tenemos que seguir trabajando, en un día como hoy tendríamos que haber estado con más intensidad sobre todo en la primera parte y probablemnte no habríamos llegado a los penaltis".