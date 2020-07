Antonio Sánchez: "Esta será mi primera temporada con el equipo"

El regreso de Antonio Sánchez al primer equipo es una muy buen noticia para el mallorquinismo. A la espera de desvelar el nombre del próximo entrenador de la entidad mallorquina, el centrocampista aterriza a la isla con unas sensaciones magníficas. Fue la temporada pasada uno de los mejores jugadores de la competición.

Su llegada a Anduva solo fueron buenas noticias. Con Andoni Iraola en el banquillo, Sánchez deslumbró en todas las posiciones que jugaba. Según el propio jugador, el equipo era muy joven y no poseían mucha experiencia en la categoría. "He tenido que actuar en posiciones que a lo mejor hacía tiempo que no jugaba. Como por ejemplo, he tenido mucho protagonismo en la media punta. La polivalencia me ha aportado ser un jugador más completo" comenta Sánchez en una entrevista que tuvo con esta casa.

Antonio Sánchez regateando a algunos jugadores del GironaTwitter antonio8snchzz

Desde el primer día, Iraola lo convirtió en uno de los fijos de la plantilla y su físico le permitió ser un jugador de ataque y de defensa. Su carta de presentación en la categoría le ha servido para poder defender la camiseta del club isleño la próxima temporada. Será su primera temporada con el primer equipo y defenderá con orgullo el escudo centenario del RCD Mallorca.

"A priori será más complicado que en Miranda porque el Mallorca está obligado a ser uno de los equipos que pelee por el ascenso directo, pero estoy convencido de que puedo ser importante para el equipo. Si encima le sumas que es el equipo de mi tierra, pues aun más ganas si cabe" ha argumentado el propio atleta en la entrevista.

La proyección de Sánchez debería despegar en el Mallorca, aunque se deconoce si el entrenador encargado de darle minutos sea Vicente Moreno u otro entrenador.