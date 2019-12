El Comité de Competición desestima las alegaciones y sanciona a Raíllo

Se veía venir, es un partido que los clubes tienen perdido antes de empezar. Siempre que se presenta alegaciones al acta en una jugada ya juzgada por el árbitro de turno, es muy difícil que el Comité de Competición le quite la razón al colegiado, salvo que sea un error muy claro y manifiesto. Una vez más el comité de competición ha desestimado las alegaciones al acta, y por lo tanto ha sancionado a Antonio Raíllo con un partido por su expulsión por doble amarilla.

En el caso de Antonio Raíllo, se ve que el jugador toca primero el balón y despeja, y después se topa con Aspas, pero es una acción juzgada por el árbitro, es decir, es cuestión de interpretación, no es un error claro y manifiesto sino que es una acción arbitrada ya; por lo tanto a criterio del colegiado fue falta, decisión que no fue revocada por el VAR, que podría haber intervenido al tratarse de una expulsión.

Por lo tanto RCD Mallorca no ha conseguido que prosperen las alegaciones al acta, una vez más, como ya le ocurriera con Salva Sevilla tras una amarilla que vio en Valladolid, la quinta, y que le impidió jugar ante el Villarreal CF. También en aquella ocasión se apreciaba que el jugador no hacía falta al jugador del Valladolid, o al menos no le contactaba. Pero el comité no revocó la decisión arbitral y mantuvo la amarilla, exactamente igual que ha ocurrido ahora con Raíllo.

En concreto la jueza de competición Carmen Pérez se refiere así a las alegaciones:

"Primero.- Alega en su escrito el citado club que concurre un error material manifiesto en el acta arbitral, tanto en la apreciación como en la calificación y redacción de los hechos referidos a esta amonestación. En concreto, considera que no existe derribo del jugador contrario, sino que este último resbala, pierde el equilibrio y pega una patada al futbolista amonestado, que es por tanto derribado y no a la inversa. Por ello solicita que se deje sin efecto la citada amonestación.

Segundo.- Constituye un criterio reiterado de este Comité de Competición que la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral exige la aportación de elementos de prueba inequívocos que acrediten, más allá de toda duda razonable, la inexistencia del hecho reflejado en el acta o la absoluta arbitrariedad de esta última. Ninguno de tales supuestos concurren en el caso que nos ocupa, no pudiendo este Comité de Competición sustituir el criterio técnico del colegiado en la apreciación del lance de juego producido, por el criterio subjetivo del club alegante en la interpretación del mismo. Por todo ello procede desestimar las alegaciones formuladas"

Así pues, salvo que el RCD Mallorca decida recurrir ante Apelación (como hicieron con Salva) y el recurso prospere, Raíllo será baja contra el Sevilla. Una baja muy sensible dada su importancia en el sistema defensivo. Lo más probable es que el jugador sí juegue hoy en la Copa en El Álamo.