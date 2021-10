Ángel: "No se nos pueden escapar estos partidos"

La historia se repite, el RCD Mallorca tiene un problema crónico en este arranque de campeonato al no saber gestionar los finales de partido. Puede ser juventud o inexperiencia de algunos de sus jugadores, o tal vez una falta de convencimiento sobre cómo cerrar un partido. Sea lo que fuere el RCD Mallorca ha perdido cuatro puntos en los minutos finales de partido en las últimas jornadas.

Ante Osasuna perdían un punto al encajar el gol de la derrota en el 88' (es verdad que luego se anula un penalti en el descuento al Mallorca), en San Sebastián perdían un punto en el 90' y justo una semana después aún más doloroso, con 0-2 en el minuto 92 no ganar un partido es un mazazo muy duro , el 1-2 en el 92 y el 2-2 de Gayà pasando 30 segundos del 97 (añadieron siete). Un golpe que debe gestionar lo antes posible el equipo bermellón porque el miércoles llega el Sevilla, uno de los mejores de la liga, tercero, a Son Moix (19h).

En ese sentido, Luis García dice que "el primer palo lo gestionamos bien (respecto al empate en San Sebastián), nosotros sabemos que en esta categoría cada punto y cada partido es oportunidad de sumar. Ahora otro rival muy fuerte". El técnico se mostró también muy frustrado y además enfadado con el criterio arbitral en cuanto a las faltas, considera el entrenador que Del Cerro barrió para casa en las faltas y que al RCD Mallorca le trataron como a un equipo pequeño; justo el técnico decía que se había sentido como había denunciado una semana antes Bordalás en el Camp Nou.

Criterio arbitral al margen, hay un problema serio que arreglar en el Mallorca, que no sabe jugar esos últimos minutos y es un equipo bisoño y blando. Lo resume bien Ángel Rodríguez, quien marcaba su segundo gol como bermellón y que cree que el equipo debe corregir esto inmediatamente.

"No es lo mismo un punto que cero contra la Real, pero se nos han escapado dos, antes del partido hubieras firmado el empate pero después tal y como fue son dos puntos menos no nos vamos a engañar. Tenemos que ser conscientes de que estos partidos no se nos pueden escapar y dar un paso adelante cuando vamos por delante, no podemos echarnos tan atrás. Es verdad que teníamos uno menos y tienes que ir un poco más atrás. El equipo compite bien y si estamos a este nivel toda la temporada conseguiremos el objetivo".

El canario admitía su incredulidad a los medios del RCD Mallorca: "se te queda cara de tonto, con mal cuerpo. Teníamos el partido controlado, hemos hecho de las mejores primeras partes de la temporada, en una acción en la que nos quedamos con uno menos todo se vuelve en contra. Ellos intentan acumular gente en nuestra área, hemos aguantado durante mucho tiempo sin encajar. Al final se nos escapa en dos acciones en las que el equipo está muy atrás. Tenemos que ser conscientes de esto, no se nos pueden escapar esos puntos que vamos a echar de menos.

Sobre su segundo tanto (el primero fue adjudicado tras celebrarlo Baba contra el Levante, aunque es de Ángel): "el gol para un delantero siempre es importante, estoy contento a medias porque prefiero que el equipo gane. Es verdad que el gol da confianza después de tanto tiempo parado".

Dani fue el autor del otro gol, aunque el acta se lo ha adjudicado a Diakhaby, la acción es del gallego, brillante de espaldas a la portería, y que apunta sobre los problemas del equipo al final del partido que "la acción de Fer tenía que acabar de otra manera, luego ser más agresivos, el partido se tiene que parar, no se puede jugar lo que se ha jugado, hacer más faltas. Hay que analizarlo un poco más, el trabajo es buenísimo y hay que confiar".

Sobre el hecho de que no le adjudiquen el gol, Dani comparaba con Guedes y el desvío de Russo que se lo han dado a Guedes, además de mostrar su fe en el equipo.

Confianza ciega en este grupo!!! Va a ser un gran año!! No somos inferiores a nadie!!! PD: me imagino que a Guedes le habrán quitado el gol como a mi….?? pic.twitter.com/QShqCBKf7Z — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) October 23, 2021

En cuanto a lo que les llega el miércoles, el Sevilla, que viene de golear 5-3 al Levante, Ángel afirma que "tenemos en frente otro rival duro, es un equipo confeccionado para grandes cosas, todos son prácticamente internacionales pero tenemos nuestras armas y nuestras virtudes, jugamos en casa, hacer el mejor partido posibley trataremos de contrarrestar lo que nos pasó en Valencia".