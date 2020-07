Ángel Claudino regresa tras dos años cedido

Ángel Claudino regresa a la disciplina balear después de competir dos años seguidos en el Servigroup Peñíscola. El internacional argentino regresa para competir como uno más del equipo la próxima temporada, tras aprovechar y firmar dos cursos formidables en la mejor liga del mundo. Se retorno al equipo tras rendir al máximo nivel, le dará un salto de calidad al equipo. Con 24 años, podrá ofrecer al equipo entero, su calidad adquirida en el conjunto castellonense.

"Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar. Significa mucho para mí porque quiere decir que estos dos años fuera hehehco las cosas bien y ahora tengo una oportunidad" ha comunicado el ala argentino en un vídeo del club anunicando su vuelta a Mallorca. Claudino fichó por el Palma Futsal el verano de 2017, procedente de Barracas Central de Argentina. Su primer año en la isla, se decidió que una cesión sería la clave para que su adaptación en la liga española. El jugador no ha desaprovechado la ocasión y ha registrado unos números fantásticos que le han permitido ganarse un hueco en la primera plantilla.

Claudino es consciente de la difiultad de tener minutos en el conjunto que entrena Antonio Vadillo. Vio como estuvo obligado a abandonar el conjunto palmesano para tener minutos y mejorar. "Estos dos años he madurado y he aprendido mucho, me han servido para tener minutos y para conocer la liga" ha reconocido Claudino en el mismo vídeo. También ha reconocido que el Palma Futsal es uno de los mejores equipos de la liga por equipo, afición y dirigentes.

Ángel Claudino continuará en su tierra natal hasta finales de la semana que viene que es cuando está previsto que desembarque en Mallorca para pasar las pruebas médicas el 30 de julio e iniciar la pretemporada con el equipo a partir del lunes 3 de agosto.