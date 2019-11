El CE Andratx volverá a reclamar la impugnación de la eliminatoria de Copa del Rey que le toca jugar contra el Andorra de Gerard Piqué; las normas de competición dicen que la primera fase será solamente entre clubes que militan en Tercera División. Por ello, el equipo mallorquín decidió presentar una reclamación ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para invalidar el emparejamiento al estar el FC Andorra en Segunda B.

La repuesta de la RFEF fue decepcionante para el Andratx ya que la jueza de Competición decidió desestimar la reclamación presentada, a través de Luis Oleza, por los andragenses. No obstante, el CE Andratx va a seguir peleando en los despachos para que se haga justicia y ya lo advierte en Deportes COPE Mallorca el presidente del club, Rafael Ribot: "Nosotros queremos defender lo que consideramos lo justo; hay muchas cosas en juego, un viaje fuera y una afición que tiene unos gastos para venir a apoyar al equipo".

De hecho, si el Andratx pasa de ronda puede tocarle un club de LaLiga Santander y ese es un dato que también ha querido remarcar el presidente Ribot: "Si ganas y te viene un primera división a casa los ingresos nos salvan el año y casi dos temporadas". Por ese motivo, es más importante aún si cabe que el encuentro se dispute en igualdad de condiciones y no contra un club con mucho más potencial como el Andorra, que subió a Segunda B al adquirir en propiedad la plaza del Reus.

Pese a las dificultades que está encontrando el CE Andratx para que el partido no se dispute los mallorquines no se rinden y van a seguir luchando para que se haga justicia. De todos modos, si al final el recurso que presentará el Andratx no es aceptado, Rafael Ribot zanja: "Vamos a ir y vamos a jugar; y quién sabe igual ganamos y damos la sorpresa. Lo tenemos todo preparado para el miércoles (fecha del partido) pero seguiremos luchando, ya sea antes o sino después del partido, por lo que creemos que es justo".