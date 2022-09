Amath y Nastasic estarán a disposición de Javier Aguirre ante el Barcelona

El RCD Mallorca afronta desde hoy el reto de plantarle cara al Barcelona. El equipo empieza su preparación este martes todavía sin los internacionales, excepción hecha de Martin Valjent que llega precisamente hoy tras no haber disputado un minuto con Eslovaquia en los partidos ante Azerbayán y Bielorrusia.

Javier Aguirre aún no contará con Muriqi, Lee (su tándem de ataque, tres goles el primero y tres pases de gol y un tanto el segundo), además de Baba y Leo Román. Al margen de la preocupación para que no tengan percance alguno y no le pasen factura los partidos de selección como sí le ha ocurrido al Barcelona con Koundé y Araújo, también hay buenas noticias para el técnico bermellón.

Y es que según ha podido saber Deportes Cope Baleares, Amath Ndiaye ve la luz después de un túnel largo con su lesión en el pie, una infección que le ha llevado por mal camino y que le mermó considerablemente la pasada temporada. Después de amputar parte de ese dedo pequeño del pie derecho, todo ha ido a mejor y el jugador hace días ya que trabaja con el equipo con muy buenas sensaciones.

Por primera vez, el senegalés podría estar disponible o al menos esa es la previsión. Aún no hace ni dos meses que fue intervenido por la Dra Isabel Guillén, que explicaba en Deportes Cope cómo había ido la operación. "Tenía una infección y hemos limpiado todo el tejido infectado,remodelamos todo, cerramos la piel y ha quedado bastante bien. Hemos quitado la zona dañada, el resto lo remodelamos y lo dejamos. Lo importante es quitar la infección".

Sobre el tiempo de recuperación, era prudente pero en ningún momento apuntaba hacia los muchos meses con los que se había especulado: "No es que no quiera decir cuánto tiempo, pero sí les he dicho que no puede jugar hasta que no esté completamente cicatrizado".

Y los buenos pronósticos se han confirmado, siempre que no haya ninguna complicación a partir de ahora, el jugador ya está disponible. Aguirre que podrá contar con un atacante diferente a lo que ya tiene en el campo. Una función que iba a desempeñar Tino Kadewere, pero cuya lesión ha truncado los planes del técnico.

Otra buena noticia para el técnico mexicano es la recuperación del central Matija Nastasic, lesionado en el calentamiento contra el Almería cuando iba a ser titular. El serbio jugó en el Bernabéu.Sufrió una leve lesión muscular pero el parón le ha venido bien así que podría estar también a disposición, si bien Copete está cumpliendo muy bien.

Por contra el técnico no podrá contar con Javi Llabrés, con una lesión muscular. Un contratiempo porque el canterano es fijo y le da alternativas al entrenador en el fútbol de ataque. Tampoco con los lesionados de larga duración Tino y el meta Greiff, que parece avanzar bien en su recuperación.