Amath: "Estoy muy orgulloso de marcar, no hubo ninguna falta, él me golpea"

El RCD Mallorca se fue de vacío de Anoeta una vez más, no gana desde 2003 en ese estadio. Y también como en los partidos precedentes, mucho castigo para un Mallorca que seguramente merció más. Sin embargo, el gran problema del Mallorca es lo que le cuesta marcar, en cuatro partidos en los que ha sumado un punto sólo ha marcado un gol y de penalti, en Elche.

Ante el Barcelona, Elche, Sevilla y Real Sociedad ha perdido por la mínima en tres de los cuatro partidos, en los que no ha marcado, contra Barça, Sevilla y Real Sociedad. Ante los donostiarras pagaron muy caro el gol temprano de Mikel Merino, que volvió a marcarle al Mallorca como en Son Moix, en una falta de marcaje. Hay un bloqueo sobre Russo que pide falta, y en la defensa zonal Nastasic no ataca el balón. Mucho regalo a una Real en plena forma.

No se descompusieron los bermellones, Ángel la mandó al travesaño y aunque Rajkovic salvó un mano a mano de Kubo, en la segunda mitad el Mallorca mereció sin duda empatar. De hecho lo hizo, Amath aprovechó un envío largo, esperó el balón ante la llegada de Elustondo que impacta en Amath. El senegalés se marcha por velocidad y en el área consigue marcar tras desviar un defensa.

Era un gol muy importante para el que fue jugador más destacado en Anoeta de los bermellones, un jugador que ha renacido tras la cirugía de hace algo más de dos meses en el pie. Vuelve a ser el jugador que fichó el Mallorca.

Sin embargo, el gol no subiría al marcador ya que Ortiz Arias, que había visto perfectamente la jugada y no aprecia falta, recibe indicaciones de Iglesias Villanueva en el VAR sobre posible falta de Amath. El colegiado se marcha a ver la jugada y tras verla repetidamente y con muchas dudas decide anular el gol. La indignación en los bermellones era total. A pesar de todo el Mallorca siguió atacando y buscando el empate.

Había hecho una alineación con siete cambios Aguirre, Rajkovic, Giovani, Russo, Raíllo, Nastasic, Maffeo; Dani, Battaglia, Galarreta, Amath; Ángel. Jugadores no habituales como Giovannin que debutaba este año, Russo, Nastasic, Dani que ha perdido la titularidad, Ángel, Maffeo de lateral zurdo. Pero siguió siendo un Mallorca competitivo.

Aguirre tardó algo en cambiar al plan B al ver que no creaban peligro, en la segunda entraba Lee y con un triple cambio daba entrada a Antonio Sánchez, Grenier y Abdón. Los bermellones sometieron a la Real en toda esa fase final de partido y merecieron el gol con remates de Amath y Galarreta. Pero no se movió el marcador.

Amath tiene muy clara su jugada: "estoy muy orgulloso y contento de jugar y marcar. Felicito a todo el equipo que ha hecho un gran trabajo. Nos han anulado un gol que no fue ni falta ni tuve intención de hacerle falta. Él salta sobre mí y me golpea, mi gol es merecido, lo digo con todo respeto". El senegalés añade que "salimos cada partido a competir, sabíamos que era difícil. A seguir trabajando y luchando", decía en los medios del club.

Dani Rodríguez se muestra contundente: "desde mi perspectiva y la de todos nadie se cree que haya pitado falta. No la ha visto ni el árbitro, ni el cuarto ni los liniers, ha tenido que ver repetida diez veces la jugada repetida, no parece ni que le roce. Tienen que tener más responsabilidad de las decisiones porque el punto era impresionante para nosotros, estamos jodidos porque se nos va un punto".

El debutante Gio decía sobre el gol anulado que "los detalles nos están penalizando, estamos plantando cara a todos los rivales. Esos detalles de la contundencia en las áreas nos está perjudicando, destaco las ganas hasta el final de buscar el resultado". Sobre su situación indica que estar "contento por volver a sumar minutos, me hacía falta. He esperado pacientemente mi momento, lástima por el resultado".

Para Valencia estará ya Muriqi disponible, ayer vio el partido desde la grada, lo mismo que Jaume Costa. Quien no podrá estar es Grenier que vio la quinta amarilla.