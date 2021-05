Amadeo Salvo: "Yo sabía que esto podía pasar, Ibiza es una isla de deporte"

Amadeo Salvo vive seguramente uno de los momentos más intensos de su carrera profesional en el deporte. Fue el presidente de un gran club como el Valencia pero lo que ha consumado en Ibiza es una obra de autor, junto a su familia fue capaz de pensar, diseñar y llevar a la práctica un proyecto de club profesional en Ibiza y llevarlo a la élite. Seis años después el equipo está en Segunda División, las instituciones le reconocen el esfuerzo y la afición de Ibiza se ha enganchado al proyecto desde hace tiempo.

Salvo quiso agradecer en la celebración del ascenso ayer por las calles de Vila y después en el Estadio de Can Misses el apoyo de la sociedad ibicenca. En el escenario instalado en el Parque Reina Sofía, a los pies de la majestuosa ciudad antigua amurallada de Dalt Vila patrimonio de la Humanidad, la UD Ibiza celebraba su ascenso, patrimonio ya de la historia deportiva de Ibiza. Ante unas decenas de personas sentadas, que luego serían 1000 en Can Misses por las restricciones de la pandemia, Salvo se diriía a los aficionados rodeado por el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, el presidente del Consell d'Eivissa i Formentera Vicent Marí, y la presidenta del Govern Francina Armengol.

Le acompañaba también Miquel Bestard, el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), a quien quiso nombrar explícitamente en el discurso. Salvo decía sobre la afición que "os hemos sentido desde el primer día. Desde aquellos 12 o 15 aficionados del primer día, tan imporatantes como los 7.000 que llenaron contra el Barcelona, como los 5.000 o 6.000 que llenarán en Segunda División"

El propietario de la UD Ibiza evocaba por qué pensó en Ibiza para su proyecto: "la primera vez que llegué a esta isla tenía 16 o 17 años, me enamoré de ella y de su gente. Por ejemplo gente como Miquel Bestard que seguramente sin él yo no estaría aquí,fue el que un día en Madrid casi me empuja a empezar esto. Yo no aposté nada, sabía que esto podía pasar porque sabía que Ibiza es una isla del deporte. El que conoce bien a los ibicencos y personas que residen aquí saben que es una isla de deporte, de cultura, de gente innovadora y gente fiel. Sabía que era el lugar en el que se podría desarrollar un proyecto con el que pudieran ir identificándose".

El empresario tiene claro que el aspecto social del club que tanto ha crecido es fundamental: "esto es un proyecto para ellos, el deporte no lo entiendo ni como benficio ni como negocio ni propio de jugadores y dirigentes o instituciones que colaboran y empujan. Esto es un proyecto para la gente, sin la gente no hay proyecto ni estaríamos aquí celebrándolo en la calle".

El alcalde de Ibiza Rafael Ruiz no se quedó ahí y pidió que el equipo pelee por el ascenso a Primera. Marí y Armengol destacron lo que significaba esta gran alegría para la gente y para la imagen de Ibiza en un momento tan difícil para la sociedad y también estratégicamente importante para la proyección de Ibiza como marca turística más asociada al deporte.

La ambición de Carcedo.-

El técnico del ascenso Juan Carlos Carcedo tiene la misma ambición que el presidente Amadeo Salvo, lo demostraba en sus agradecimientos en la fiesta del ascenso. Técnico de talente público muy moderado, lineal y de pocos titulares en sus comparecencias, de análisis aséptico de los partidos, rezuma seriedad en el trabajo pero a la vez de ambición deportiva, quiso mandar un mensaje de exigencia para la próxima temporada en la Liga Smartbank.

"Esto es un primer paso no nos queremos quedar aquí. Hemos conseguido algo muy importante, un sueño que decíamos que podíamos conseguir. Pero queremos más para el año que viene, queremos ser ambiciosos e intentar ser alguien importante en la nueva categoría. Vamos a poner los medios para lograrlo y ojalá podamos daros una nueva satisfacción".

Finalmente el técnico quiso dar las gracias a los aficionados: "no habéis podido estar aquí todo lo que queríamos, queremos agradeceros a todos los que nos habéis acompañado,a los que habéis podido venir y a los que nos habéis seguido por televisión".