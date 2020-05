Amadeo Salvo confirma que el Ibiza tenía permiso para entrenar

La Unión Deportiva Ibiza ha vuelto ya a los entrenamientos y ese retorno al trabajo para los de Pablo Alfaro ha estado envuelto en un halo de polémica debido a las quejas suscitadas en el entorno de varios equipos de la segunda B que no acertaron a entender los motivos por los que el club ibicenco sí podía entrenar y ellos señalando como causa de esas dudas en el protocolo elaborado por el CSD que señalaba que el fútbol no profesional, consideración esta para la segunda b y tercera, no podía volver a entrenar hasta entrar la provijncia a la que pertenece dicho equipo en la fase 2 de la desescalada.

En la antesala de la vuelta al trabajo Amadeo Salvo, presidente de la entidad, fue muy claro sobre el regreso a los entrenamientos. "Hemos hecho un protocolo que ya está en marcha. Se han hecho revisiones médicas y test a los jugadores. El protocolo es para esta fase 1 en el entrenamiento individual", señaló Salvo que subrayó que los controles establecidos por la entidad ibicenca han sido incluso más elevados que los que marcaban las autoridades sanitarias. Confirmó Salvo en esa comparecencia previa a la vuelta al trabajo que el CSD le había dado permiso a la UD Ibiza para entrenar. "El protocolo nuestro,aprobado por nuestro médico, se lo enviamos al Consejo Superior de Deportes y a las autoridades en Ibiza y en eso estamos", apuntó confirmando en ese momento, era sábado, la fecha de ayer lunes como momento de la vuelta al entrenamiento.

Salvo confirmó además que todos los test hechos tanto a jugadores como trabajadores y personal del club habían dado negativos en la prueba del COVID19 y mandó un mensaje a los clubes que son escépticos o aseguran no poder cumplir el protocolo. "Cualquiera de los dieciséis equipos que hay en la disputa del play off puede asumir las medidas. Estamos hablando de mascarillas, guantes y el control de temperatura con un termómetro y desinfectar con agua y con lejia y, aparte, luego los test serológicos. ¿Hablamos de un gasto de mil euros mensuales? Si lo haces durante tres meses son 3000. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y prepararse", señaló añadiendo que "es hablar por hablar. De los dieciséis equipos once han hecho ERTE. Por esa regla de tres imagino que los que dicen que no se puede jugar y que lo ven todo negativo entiendo que no irán a la terraza a tomar un café porque pondrán en riesgo a todos. Para mi es un tema absolutamente insolidario. Si no se puede es porque no se podrá pero no porque lo digan ellos.

En lo que respecta a la posibilidad de jugar prórroga y penaltis en los play off, algo que no había sido previsto en un principio con la excepción de los duelos entre primeros clasificados de grupo, el presidente de la UD Ibiza se mostró más que satisfecho. "Se ha modificado. Cuando estas en play off tienes que jugar en igualdad de condiciones", apuntó.