Algo más que un partido de fútbol sala

El sábado a la una del mediodía el Palma Futsal volverá oficialmente a la competición enfrentándose al Barcelona en un encuentro que, sin duda alguna, se ha convertido ya en un clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que en esta ocasión tiene además un significado especial ya que supone el primer partido en el que Ximbinha visitará Son Moix como visitante tras haber formado parte de la disciplina del Palma Futsal. El jugador brasileño se fue al club catalán antes del parón de selecciones y el del sábado será su debut oficial como azulgrana.

El regreso del ex jugador del Palma Futsal será uno de los grandes alicientes de cara al encuentro ante el conjunto barcelonés. Además, el partido será el primero que disputen los internacionales del Palma Futsal tras haber logrado los objetivos marcados con sus selecciones en la mayoría de los casos. Raúl Campos y Carlos Barrón lograron clasificarse con España para el mundial de Lituania mientras que en el caso de Hamza, el ceutí, tras haber militado en categorías inferiores con España, logró ganar con Marruecos la Copa de África mientras que Nico Sarmiento triunfo en las eliminatoria sudamericanas con Argentina.

Aunque el partido coincidirá con el encuentro que enfrentará al Mallorca con el Alavés, el club balear espera que el Palau d'Esports de Son Moix presente una gran entrada. Desde el vestuario verde pistacho no dudan de que el fortín balear presentará un lleno absoluto como ya ha sucedido en otras tres ocasiones en lo que va de curso. Uno de los capitanes del conjunto dirigido por Antonio Vadillo, Lolo, no duda de que “se va a llenar y aunque haya cambio de horario esperamos que la gente responda porque va a ser un partidazo”. “Es una imagen que ya se ha repetido muchas veces esta temporada y no sé si se dan cuenta pero nosotros desde la pista lo agradecemos muchísimo porque sales al campo con otra alegría y darlo todo al 120 por ciento. No espero menos contra un rival como el Barça. Para la afición de Son Moix será otro partidazo y esperamos que nos apoyen porque en los partidos así nos dan el puntito que necesitamos, sobre todo, en los últimos minutos y siempre están con nosotros".