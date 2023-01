El Atlético Baleares continúa en plena faena en el mercado invernal tras el fichaje de Xisco Jiménez, en un mercado muy loco y agitado para el club, con las salidas de Carlos Ramos, Kaxe, Alfonso y la siguiente de Canario. El club acaba de hacer oficial la baja de Alfonso Martín, que se marcha al San Fernando.

El ATB tiene casi atados otros dos refuerzos. Se trata del centrocampista "Tropi", Carlos Carbonell, de Unionistas de Salamanca, y el extremo Alfon González, actualmente en el Racing pero que pertenece al Celta, y que vendría cedido. Un jugador al que ya ha tenido Onésimo, quien que desea contar con el extremo ante la baja de Canario.

Alfon no está teniendo el protagonismo que quisiera en Segunda División, ha jugado ocho partidos. La alternativa en caso de que no se concrete el fichaje del joven albaceteño de 23 años, podría ser el mallorquín Dani Nieto, en el Racing Ferrol.

El que ya está atado es "Tropi", pivote de Unionistas, un jugador criado en el Valencia y que llegó a debutar con el primer equipo che. Difrentes lesiones también torcieron la progresión del jugador, que estaba siendo importante en el Unionistas de Salamanca. Vendrá como sustituto de Alfonso.

La salida más dolorosa sin duda es la de Alberto Castaño "Canario", quien ha pedido salir al Córdoba. La operación del capitán balearico está casi hecha, hay un principio de acuerdo pendiente de que el director deportivo Patrick Messow concrete el sustituto. Canario acababa contrato en Junio, la oferta del Córdoba es muy importante para el jugador tanto deportiva como económicamente y una oportunidad que no quiere dejar pasar a sus 33 años.Es la posiblidad de luchar por el ascenso que tanto se ha resistido en el conjunto balearico en las filas del Córdoba, una oferta hasta 2024 con otra opcional superior a lo que percibe ahora. Como quiera que el At Baleares no puede igualar la oferta del Córdoba, no queda otra solución que dejarle marchar con una pequeña compensación. El club lo entiende pero sale perjudicado deportivamente. Canario era el jugador más longevo de la plantilla tras cinco temporadas en la Vía de Cintura.

Mientras, el club ya ha hecho oficial la salida de Alfonso Martín tras 51 partidos y varias lesiones graves que le han impedido estar en diferentes momentos con el equipo. Ahora mismo era el último centrocampista aunque ha sido titular en bastantes ocasiones con los diferentes técnicos.