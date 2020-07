Alfaro no seguirá siendo entrenador de la Unión Deportiva Ibiza

Siguen llegando cambios a los equipos de las islas tras acabar definitivamente la temporada. Tras anunciar Manix Mandiola que no seguirá en el Atlético Baleares y anunciar la Peña Deportiva que Raúl Casañ no continuará tampoco como entrenador del equipo hoy ha sido el turno para la Unión Deportiva Ibiza. El conjunto celeste ha anunciado oficialmente la marcha de Pablo Alfaro por lo que a partir de ahora la entidad que preside Amadeo Salvo centrará sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo entrenador con el que buscar el ascenso a Segunda en la exigente segunda B de la temporada que se avecina.

"Desde el Ibiza queremos manifestar nuestra gratitud y agradecimiento a Pablo Alfaro por los 17 meses de esfuerzo y éxitos al frente del cuerpo técnico del primer equipo. Sin duda, ha conseguido alzar a nuestro club a las más altas metas de su historia tanto en la competición de Liga como en Copa. El sexto puesto de la temporada 2018-2019 y el subcampeonato de la presente lo avalan", reza el comunicado con el que el connunto ibicenco ha querido agradecer el trabajo realizado por el entrenador nacido en Zaragoza.

El que fuera también técnico del Mirandés cierra una etapa que ha culminado esta pasada temporada con la presencia de la Unión Deportiva Ibiza en la Copa del Rey en la que, tras superar fases, se enfrentó al Fútbol Club Barcelona, al que, de hecho, plantó mucha cara durante los noventa minutos de encuentro disputados. Quizá el único borrón para Alfaro en este curso ha sido no poder completar un mejor play off de ascenso a Segunda División A ya que el cuadro ibicenco cayó a las primeras de cambio y no pudo completar el sueño de pelear por subir al fútbol profesional, un objetivo que, sin duda, volverá a intentar.

El entrenador se ha despedido del club y aficionados con una emotiva carta en la que ha agradecido a todos los estamentos del club, aficionados y prensa el trato y el cariño. "Me toca despedirme… Gracias a toda la isla de Ibiza por vuestra acogida y el respeto que nos habéis mostrado a mí y a toda mi familia. Hace ya más de un año decidimos embarcarnos en esta aventura e integrarnos entre vosotros. En la «Ibiza de invierno», como me gusta llamarla. Hoy con dolor os decimos Adeu. Pero ha merecido la pena".