Álex Abrines conquista su segunda liga ACB

Álex Abrines ha disfrutado de una de las temporadas más apasionantes de su carrera. Hace mucho que Abrines vuelve a sonreír y ser feliz disfrutando del baloncesto, es lo que transmite tanto en la pista como en su prolífica actividad en las redes sociales. Acaba de conquistar su segunda liga ACB tras imponerse el FC Barcelona al Real Madrid en la final al mejor de tres partidos. No hizo falta el tercero porque los azulgrana ganaron los dos partidos, en Madrid y en Barcelona, con bastante comodidad el segundo y pudieron disfrutar del título con algunos aficionados y sus familias. El Real Madrid apenas opuso resistencia, tan llimitado como ha llegado de efectivos a este sprint final de temporada.

El escolta mallorquín regresó al Barcelona en Julio de 2019 tras haber pedido salir de los Oklahoma City Thunder (ha sido el segundo balear en jugar en la mejor liga del mundo tras Rudy Fernández) por una situación personal que durante muchos meses no fue revelada y que ha servido para que de nuevo se pongan sobre la mesa y en primer plano los problemas psicológicos y tratarlos como parte del estado del deportista, cuidarlos igual que se cuida el cuerpo del atleta. Porque sin cabeza no hay deportista, aunque esto era algo demasiado estigmatizado como para afrontarlo abiertamente años atrás.

En los últimos años sin embargo se han dado pasos importantes y a ello ha contribuido sobremanera la decisión del mallorquín primero de pedir ayuda y después de hablar abiertamente al respecto. El escolta protagonizó un emotivo video en el que se explicaba.

Abrines firmó por dos temporadas con opción a otra. La llegada de Saras Jasikevicius ha supuesto un nuevo peldaño escalado por el mallorquín. Se le ha visto con una actitud valiente y decidida, siempre apoyando al equipo (siempre fue un jugador con gran sentido colectivo), dispuesto a jugar el rol que le toque, que puede tirar o no, que se esfuerza en tareas defensivas al máximo y que sabe pasar. Ha promediado 19'38 minutos por partido, con 7'8 puntos, 43'5 % en triples, 2'8 rebotes, 0'9 asistencias y 8'1 de valoración.

Abrines es el superviviente de la ACB conquistada por el Barcelona hace siete años y ha podido formar parte de este nuevo equipo campeón tras regresar de la NBA para volver a empezar, reencontrarse consigo mismo y con el baloncesto.

Por contra, la derrota del Real Madrid pone punto y final a una temporada difícil para Rudy Fernández y Sergi Llull. La fuga de jugadores a la NBA como Campazzo y Deck y la plaga de lesiones que empezó con la grave lesión de Randolph han lastrado la temporada y propiciado algo que era previsible, el cambio de ciclo con la victoria del Barcelona que ha hecho un plantillón y que cuenta con un entrenador especialista en exprimir a su equipo y endurecerlo.

El mallorquín sigue muy de cerca la NBA y a sus excompañeros. No olvida que sus compañeros fueron un apoyo cuando sufrió sus problemas de ansiedad. No dudó en salir en apoyo de su excompañero Russell Westbrook quien a pesar de sus récords suele ser bastante criticado.

¿Qué pasa con Westbrook? Las palabras de @alexabrines



"La gente no está disfrutando de lo que es capaz porque se le da demasiada importancia a ganar el anillo, entonces le tildan de perdedor. Si no ganas títulos no vales para nada". #BasketAlDíapic.twitter.com/3V3gci0V7l