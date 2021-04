Alba Torrens: "Ha sido una Euroliga especial porque se ha podido disputar"

Alba Torrens dice que no te acostumbras a ganar, que no te cansa, que cada victoria es especial porque no es sólo la victoria, es todo lo que hay detrás, el camino largo y duro hasta conseguir llegar a la cima. Forma parte de uno de los equipos más potentes de Europa pero los triunfos no se regalan.

Este año además ha sido todo diferente, haber disputado lo máximo en el baloncesto continental de clubes pero sin gente ha sido una experiencia diferente que también le ayuda a darse cuenta de qué diferente es todo sin aficionados. La de Binissalem dice que lo primero que ha hecho especial esta Final Four de Estambul y su sexta corona europea es el hecho mismo de haber podido disputar la Euroliga, consciente de las limitaciones en la vida diaria y cuántas cancelaciones se han venido produciendo de diferentes acontecimientos o actividades.

Dice Alba en Deportes Cope Baleares que "ha sido especial primero porque se ha podido disputar, hemos de estar muy agradecidas de que en un momento así lo hayamos podido disputar, porque no podemos disfrutar de muchas cosas en este momento. Ha sido duro para todos, un esfuerzo más y le das más valor. Lo que hemos añorado más es la conexón con el público, cosas que dabas por hechas que ahora no se dan, te das cuenta de que es una de las cosas más emocionantes y más chulas del deporte, compartirlo con los aficionados".

Alba Torrens tiene un gran carisma en el baloncesto balear y en general en la sociedad mallorquina no sólo por su grandeza deportiva, también por su perfil personal de humildad y cercanía. Sobre si es inspiración para jugadoras más jóvenes, como declaraba la también mallorquina Helena Pueyo en Cope Showtime al señarla como referente, Alba se muestra agradecida y valora mucho lo que ha conseguido como finalista de la NCAA (primera española que la juega): "A Helena darle la enhorabuena una vez más por lo que ha conseguido que es histórico. Es una inspiración más, igual que lo que dice para mí también puede ser una inspiración, al final todos aprendemos de todos y nos ayudamos a seguir adelante".

La mallorquina querría poder descansar y ver a su familia en Binissalelm pronto, "lástima que no podamos disfrutar mucho porque nos jugamos ahora la liga rusa que es uno de los objetivos". Este verano se presenta intenso con dos citas como Eurobasket de Valencia y Juegos Olímpicos de Tokyo, un doble reto increíble para una selección campeona de Europa y plata olímpica.

Al respecto afirma "ojalá que todo vaya bien y podamos jugar este Eurobasket y los Juegos olímpicos, una competición muy especial y estaremos muy contentar de tener ese verano tan "tranquilito".

Audio