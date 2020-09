Aitor Barreros: "Muchos jugadores no salen del armario porque tienen miedo a perder su contrato"

Aitor Barreros, técnico del Ushuaïa Ibiza Volley, ha dejado hoy un mensaje sobre la integración y la igualdad por condición sexual de los deportistas, para darle mayor visibilidad. Muchos deportistas tienen temor a no ser contratados, a perder sus empleos y a ser socialmente discriminados; por estos motivos, muchos no se atrevan a “salir del armario”. En Deportes Cope Mallorca, Barreros ha hablado sobre su experiencia profesional y personal, y sobre cómo podemos conseguir la integración y la no discriminación por motivos de orientación sexual.

Barreros reconoce que se ha privado de hablar en público a veces de este tema, porque le resta oportunidades de trabajo en países como Polonia o algunos países árabes. Incluso en una ocasión, no salió a defender el fichaje de un jugador que al final no se produjo porque se supo que era homosesual: “El presidente del club dijo que no estaría bien visto, y yo me callé. Fui muy cobarde”.

“Muchos jugadores no salen del armario porque tienen miedo a perder su contrato. Yo me he atrevido a dar el paso adelante y ahora mismo lo hago desde mi estabilidad, tengo un trabajo en un club bueno, estoy bien y agusto. No lo he hecho cuando no tenía trabajo, que igual es cuando debí hacerlo. Yo he sido cobarde muchos años, llega un punto que no puede ser así. He visto ejemplos que ayudan a la gente, casi siempre son los jugadores los que lo hacen, los entrenadores también tenemos que salir”, agrega el técnico.

“Está mal visto que un entrenador gay entrene a un equipo de adolescentes porque puede ser un pederasta, luego hay miles de casos de entrenadores heterosexuales que se ‘enrollan’ con los adolescentes y no lo ven mal. A nosotros enseguida nos quieren relacionar con la pederastia, muchos entrenadores homosexuales se callan por eso. Y tenemos que vivir con esto. Ya va siendo hora de que se acaben estas cosas”, sentencia el técnico del Ushuaïa Ibiza Volley.

Para poder conseguir esa integración y la no discriminación por motivos de orientación sexual, “lo primero es la educación de los niños por parte de los gobiernos y los políticos. Los demás deberíamos comprometernos a trabajar en eso, y cuando alguien se esté riendo, no entres a reirte y corta eso”.

Aitor Barreros ha mandado este mensaje vía Twitter, “en defensa de la gente LGTBI”: “Estaría bien que las dos candidaturas a la presidencia de la Federación Española de Voleibol nos escucharan, necesitamos lugares seguros dentro de nuestro deporte para todos".