Aguirre: "Fue una locura todo pero nadie se merecía irse a casa con una derrota"

Es más fácil mencionar qué no ocurrió en el Martínez Valero que lo que pasó en una noche para el recuerdo y no por acciones futbolísticas precisamente. El fuerte aguacero que cayó en Elche pasadas las 20h provocó cortes en el fluido eléctrico y serios problemas en el Martínez Valero. Parecía el diluvio universal y que el partido no se jugaría.

No funcionaba la comunicación además de los árbitros con el VAR, la luz se fue también en las cabinas de prensa y radio, José Manuel Segarra y Jero Tormo junto al técnico de Cope tuvieron que hacer el partido para Tiempo de Juego a oscuras y recurriendo a otras herramientas de comunicación que las habituales.

Era una noche de caos pero lo cierto es que una vez dejó de llover el campo tragó el agua perfectamente, en pocos minutos el balón rodaba y saltaron a calentar los dos equipos. El árbitro Pizarro Gómez decidió retrasar media hora el arranque del partido. A las 21:30h el campo estaba perfectamente y llovía tímidamente por lo que el partido se pudo jugar.

La sorpresa fue que el caos previo al encuentro se trasladó al partido con más decisiones arbitrales debatibles que fútbol. Dos penaltis a favor del Mallorca y una expulsión por cada equipo. Muriqi tuvo su noche más protagonista desde que llegó al Mallorca y ya es decir, porque protagonista lo ha sido un rato y para bien en el juego del Mallorca. Pero esta vez tuvo infierno y gloria.

Empezó el delantero con una clarísima ocasión, de las más claras que ha tenido, que desbarató muy bien Edgar Badía. Después vendría el penalti de Bigas sobre Antonio Sánchez (reconocido por Bigas después en Movistar) que de nuevo Badía detenía a Muriqi. Luego el delantero se llevó un fuerte coscorrón en la cabeza. Parecía su noche aciaga pero aún no había terminado.

Tras el gol del Elche, de Ponce, llegaría la expulsión de Boyé por una patada en la rodilla de Valjent que VAR mediante, igual que el penalti de Bigas, decidía Pizarro. Después llegaría otra acción polémica, el penalti en un balón aéreo sobre Raíllo, esta vez el colegiado lo pitó inmediatamente. Muriqi lanzaba por expreso deseo de Aguirre que así se lo había dicho al descanso, mantuvo su confianza en el delantero. Y para acabar llegaría la expulsión del propio Muriqi por dejar la mano en un forcejeo con un defensa en el área. No golpeó con fuerza pero al contactar con la mano en la cara del defensa intentando quitarse del agarrón, el colegiado fue avisado de nuevo por González en el VAR y decidió que era roja. Baja importante ante el Sevilla.

El técnico Javier Aguirre, que había visto la amarilla por decir con aspavientos a los recogepelotas que no escondieran los balones, compareció calmado como es habitual pero queriendo mandar un mensaje antes de las preguntas. El técnico empezó felicitando a Rafa Nadal y Mery Perelló por su paternidad: "Enviaré un saludo a la familia Nadal-Perelló por el nacimiento de su hijo" para acto seguido dejar un mensaje que llevaba preparado: "sí voy a las Peñas aunque se publique que no voy y no se sepa" dijo el técnico sin que nadie le preguntara, para dejar claro que le había llegado alguna crítica por algo que según el entrenador no es así.

En cuanto al partido, decía que hubo de todo: "Lluvia, retraso, penaltis, expulsiones, locura, pero los dos equipos fueron honestos con el esfuerzo y ninguno se merecía ir a casa con una derrota y al final es lo más justo. Hoy el fútbol nos reitera que se gana y se pierde en las ocasiones que tienes, no metimos ni el penalti y ellos en la primera llegada nos hacen gol. No había correlación entre el juego y el marcador al medio tiempo. Después el equipo tuvo arrestos para lograr el empate. Aplaudo mucho, ellos tampoco renunciaron aun con 10. El público salió contento con lo que vio en el terreno de juego. Nos hubiera gustado ganar pero si no metemos las que tenemos será difícil".

Sobre el partido de Muriqi recordaba que "tuvo un mano a mano antes del penalti y luego el penalti. Y luego el otro y lo terminaron expulsando, o sea que fue la figura del partido el cabrón. Hablé con él, dice que recibe un golpe en el corner, yo no vi nada, veo jugadores caer y gritar, es muy difícil arbitrar. Es difícil ser árbitro, qué bueno que está el VAR, si lo consideró el árbitro pues ya está".

Respecto a la baja de su delantero y si teme más de un partido decía que "no tengo ni idea en este momento, no estoy pensando en nada más que hablar con los jugadores, ver cómo están y ya mañana analizar lo que compete. Lo sancionarán pero no sé más. Somos 25 jugadores y nadie es imprescindible".

Y no quiso poner excusas por el tiempo: "No condicionó porque bajo ese esquema ambos equipos podrían verse afectados. El clima no tiene palabra de honor, la cancha estaba bastante bien para jugar, felicito a la gente de Elche por el buen trabajo que hicieron. Hizo bien el árbitro en esperar fue una buena decisión".