Aguirre: "En este tipo de situaciones se trata de reanimar al grupo"

Javier Aguirre ya sabía que tendría que hacer más de psicólogo casi que de entrenador, que la recuperación pasa por devolver al confianza a un equipo que se ha acostumbrado a perder (siete derrotas consecutivas ahora) y que ofrece un rendimiento muy alejado del potencial de cada jugador y del equipo.

Convencer a los jugadores de que son mucho mejores de lo que muestran es su tarea más allá de la correción táctica que ha introducido el técnico mexicano, que tira del manual elemental para rearmarse defensivamente, con un 5-3-2 y sobre todo conceptos mucho más claros en lo defensivo. Sólo con eso no alcanzará como se vio en Getafe, pero se trataba de empezar por ahí en el libro de soluciones de Aguirre.

El técnico comenta que "por mi experiencia en este tipo de situaciones es tratar de reanimar al grupo, los ves que no quieren mirar a los ojos, que están medio abatidos, que no quieren hablar apenas, ahí en un rincón, lo primero es venga vamos, con confianza. Vamos, estamos aquí, ya pasó lo peor, hay un cambio de entrendor, vamos a intentar con este nuevo métido llegar a la meta, que no es otra que permanecer en Primera. Los futbolistas son conscientes de la situación en la que nos encontramos, hace 10-12 partidos nadie se imaginaba esto. Desafortunadamente estamos en una zona comprometida. Los jugadores entienden que el día a a día está bien, sí, pero es en los partidos donde se tiene que reflejar el compromiso", explica en un reportaje para LaLiga.

Aguirre añade que "no es lo mismo primera que segunda división, dicho con todo respeto; si queremos permanecer tenemos que hacer muy bien las cosas en estos partidos. No he conocido en los 20 años que llevo aquí un equipo que jugara la permanencia relajado, o divirtiéndose o sonriendo. Tienes que ir, y eso lo hablo con conocimiento de causa, partido por partido. Porque no hay más, éste es el bueno, no mañana".

Para conseguirlo ha empezado a aplicar esas mejoras defensivas que quiere implementar:"El equipo que no encaje goles, pues sería lo ideal, que parara esta seguidilla de derrotas, que coja confianza con algún triunfo, con puntos, sería el mejor bálsamo para esta gente en este momento"