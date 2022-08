Aguirre: "El equipo se refuerza con este empate"

El RCD Mallorca ha comenzado la liga 2022-23 con un punto más que valioso en San Mamés ante el Athletic, valioso sobre todo después de lo visto en un encuentro en el que hizo más por ganar y generó más ocasiones fueron los rojiblancos. Pero un Mallorca voluntarioso y creyendo en sí mismo, sostenido por un gran estreno de Rajkovic, confirmaba lo mostrado en la pretemporada, esa solidez defensiva y el cero en la puerta.

El técnico Javier Aguirre se muestra aliviado por el punto ante un rival que atacó continuamente, aguantar 90 minutos sabiendo que en cualquier momento puede romperse el cántaro debe generar bastante estrés.

Ha sido su propio segundo entrenador, Toni Amor, quien ha reflejado esta mañana lo sufrido, reforzando lo bueno que se hizo pero teniendo claro que hay mucho margen de mejora en ataque:





Javier Aguirre explicaba que "hicimos un trabajo acorde a las circunstancias del equipo y el rival, un punto no está mal" comenzó diciendo ante los medios del club. El técnico mallorquinista tiene claro que pudieron perder por los méritos del Athletic:"Siendo objetivos el rival hizo mucho por ganar, no lográbamos dar tres pases seguidos, a media que iba a pasando el tiempo fuimos soltándonos. No es el partido ideal que el rival te acose, 15 tiros, seis corners y tal, pero al final la justicia deportiva es difícil encontrarla. El equipo se refuerza, hemos tenido molestias de jugadores, juntamos ahí a once valientes".

El técnico mexicano quiso felicitar a todo el grupo por el trabajo defensivo con especial mención al portero Predrag Rajkovic: "Tuvimos esa dosis de fortuna que hay que tener ante estos rivales tan grandes. El trabajo defensivo compete a todos, sería injusto decir que no trabajan los puntos. Rajkovic hizo un gran tabajo, hizo su trabajo, estoy contento por él porque se adaptó rápido, lo necesitamos, es un buen compañero de vestuario, está aprendiendo castellano y me da mucho gusto. Se va a equivocar como todo el mundo pero si el chico mantiene esta conducta seguirá creciendo".

Sobre el sometimiento al que se vieron ante los rojiblancos, enfatizó Aguirre que no le va a pasar sólo al Mallorca: "Aquí viene cualquier equipo y lo meten atrás. A nosotros nos faltó creer un poco en nuestras posibilidades y no nos convenía el ida y vuelta porque el Athletic trabaja bien las transiciones. Hoy el Athletic tuvo mala fortuna pero no se le van a escapar muchos puntos aquí, tiene un gran mister, un equipo compensado, con la cantera que tienen, está diseñado para estar entre los seis primeros".

En la previa el preparador había pedido un paso adelante de dos jugadores como Kang-In Lee y Clement Grenier. Sobre cómo les vio indicaba que "son más de balón que sin balón, con pelota me gusta que se estiren un poco más, Kang-In lo intentó, Clement tiene el tema físico que hace tiempo que no juega 90 minutos. Estoy contento con los dos".

Ya mirando al estreno en casa ante el Betis, este sábado a las 19:30h, el técnico Javier Aguirre "En efecto estará más cerca la gente, los necesitamos, ante un rival complicado que trabaja bien la pelota y vamos a tener que trabajar durante la semana".

Por su parte el debutante José Manuel Arias Copete se mostraba feliz: "debut soñado, punto en San Mamés, debuto como titular, muy contento por el punto. Es el primer partido, aún estás cogiendo ritmo y aquí es un partido muy exigente y le he dicho al mister que aguantaba. Tanto con Raíllo como Martin me es fácil entenderme, son veteranos en esto y este puerta a cero es cosa de todos".

El lateral Jaume Costa ensalzó el punto del equpio.