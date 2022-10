Aguirre: "Creo que estamos en la línea correcta"

El RCD Mallorca cierra la jornada en Elche con varios retos, ganar en el Martínez Valero a los locales, algo que nunca ha conseguido, ganar a un colista, algo que en los últimos años no ocurre porque se le dan fatal los partidos contra los colistas, y sobre todo, y esta es la cuestión más futbolística, no dejarse sorprender por un equipo con nuevo entrenador. Aguirre reconocía que le ha trastocado mucho el cambio de técnico y que se ha estudiado cómo juega el Ilicitano, el equipo que dirige el hoy técnico del Elche, Alberto Gallego:

"Es partido trampa, lo veo como todos, con incógnitas, no sabemos qué hará el nuevo mister, que estaba dirigiendo el Ilicitano y hemos visto su estilo, pero ahora es primera y con Francisco jugaban de una forma. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Hemos de estar bien en lo nuestro, hemos ensayado varias formas. Hemos dado pasos, el día del Barcelona me gustó y creo que estamos en la línea correcta. Esperemos, sin bajar ese tono de juego, que podamos llevarnos los tres puntos".

Sobre la elección entre Copete y Nastasic, se mostró muy contento con el ex de la Ponferradina y la Peña Deportiva a pesar de ser su año de debut: "Copete encajó bien la suplencia en el Bernabéu, no se vino abajo, siguió peleando. No me había dado motivos para quitarle salvo que venía un jugador de jerarquía, luego les ves jugar y aunque la experiencia es un grado hay que ser justos. El chico volvió bien y coincidió con la lesión de Nastasic".

Recuerda Aguirre que nunca ha buscado excusas de presupuesto o limitación de plantilla y que siempre ha hecho lo que ha considerado correcto para sacar rendimiento:

"Nosotros no justificamos, nunca me he venido a justificar. Cuando el equipo necesitaba jugar de una manera el año pasado lo hizo, este año que hicimos pretemporada, fichamos al portero y central por izquierda, Copete lo ha estado haciendo muy bien y Nastasic,y Tino que se rompió; por lo demás es el mismo equipo pero con pretemporada. Ahora ya con 15-16 partido juntos. Queremos que cada partido el equipo dé la cara".

El técnico mexicano recuerda sobre Elche que "el año pasado nos ganaron 3-0, una derrota muy dolorosa entre dos equipos de un mismo nivel. Es un partido en el que hemos de dar la cara".

Javier Aguirre hizo una interesante reflexión sobre cómo le gusta gestionar la plantilla y lo importante que es el aspecto mental para él, especialmente con los que no juegan. Preguntado por cómo ha sido a Brian Cufré y si le ve preparado para jugar, encargado de sustituir al lesionado Jaume Costa, deja esta reflexión:

"Giovani, Cufré, Ángel,Abdón, Junior, Amath, Grenier, Dani... es la gente que me preocupa. Estoy con ellos todos los días. Soy cercano y me gusta que los 25 se sientan importantes, hasta el tercer portero, que Pere Joan sepa que puede jugar. Así se lo he dicho a dos jugadores que están entrenando bien y que les he dicho, no vas a jugar porque el entrenador lo decide, no porque no estés bien. En cualquier momento puedes entrar. Todos los días trabajamos el táctico, el técnico, el físico. El mental de repente se nos olvida a los entrenadores. Llega el domingo y le dices a jugar a un jugador al que a lo mejor no le has hablado. Percibes a los jugadores, el que no juega, el que tiene el niño enfermo, y hay que estar presente. Y Braian está preparadísimo para jugar".

En este sentido, ve también muy bien a Amath: "podría desempeñar perfectamente ese papel que tenía Tino. Desde que estoy aquí está en su mejor momento y me gustaría verle sí".

Sobre el parón del Mundial, el técnico aún no tiene decidido el plan, se habla de la posibilidad de un partido en Estados Unidos: "De momento no nos hemos sentado a planificar, no nos han dicho nada. Encargué varias opciones al preparador físico pero oficialmente aún no tengo nada".

En lo deportivo, Jaume Costa y el canterano Javi Llabrés siguen siendo las únicas bajas al margen de las de larga duración de Greiff y Tino.

Puedes seguir el ELCHE-MALLORCA en TIEMPO DE JUEGO en COPE MÁS desde las 21h en este enlace.