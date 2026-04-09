Un adulto agrede a un niño de 12 años en un partidillo informal en Lloseta

Parece un capricho del destino pero es así, el mismo día en el que se inaugura el I Congreso sobre violencia en el deporte se acaba de conocer la última barbaridad ocurrida en un campo de fútbol. En esta ocasión, nada tiene que ver con el fútbol federado, ocurrió en un campo de fútbol como podría haber ocurrido en la calle o en cualquier otro sitio.

Un incidente grave para el que nadie encuentra explicación y ocurrido en el campo municipal de Es Puig, en el municipio mallorquín de Lloseta. Un adulto agredía a un niño de 12 años tras una acción de este con el hijo de dicho adulto. Según la información a la que ha tenido acceso el diario Última Hora, el padre irrumpió por sorpresa en un partidillo informal que estaban jugando los chicos para agredir en la cabeza al niño que había dado un golpe a su hijo.

Como consecuencia de la agresión del adulto, el menor tuvo que ser atendido en el Hospital comarcal de Inca. donde quedó ingresado por las heridas que le habían provocado los golpes, aunque el niño evoluciona favorablemente.

Los presentes alertaban a la Policía local y Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar y acababa deteniendo al agresor, que ayer pasaba a disposición judicial. La Benemérita ha interrogado al adulto y también a los testigos para tener toda la información sobre lo ocurrido.

Los niños presentes en la escena han debido recibir un impacto ya que es algo que escapa a la comprensión y que nadie puede esperar en un encuentro entre niños.

Precisamente esta noticia llega en plena campaña de concienciación de la Federación Balear de Fútbol y el Govern que están llevando a cabo acciones contundentes contra la violencia. La Federación se ha personado en los juzgados en los casos de agresión, se han instalado cámaras en los campos que registran cualquier incidente. La Federación ha puesto en marcha una iniciativa pionera como empezar a instalar en los campos de fútbol un código QR, avanzado en COPE por el presidente Jordi Horrach, para poder denunciar de manera inmediata cualquier caso de agresión en un campo.

Además, la Federación ofrece cursos de formación a jóvenes futbolistas menores de 16 años que hayan cometido alguna agresión o hayan sido sancionados fuertemente tras una acción antideportiva.

Congreso.-

Precisamente este jueves se celebra el I Congreso contra la Violencia en el Deporte organizado por la Federación Balear, desde las 9:30h en el Hotel Aubamar de la Playa de Palma. Participan desde un fiscal de menores como José Díaz Cappa, el presidente del tribunal balear del deporte, Javier Capelastegui, el presidente del Comité Nacional de Árbitros Fran Soto, los ex jugadores Marcos Martín, Virginia Torrecilla, el técnico del Poblense Óscar Troya, el CEO del Mallorca Alfonso Díaz o el propio presidente federativo Jordi Horrach y el secretario Llorenç Salvá. Participan también el ex boxeador y presentador Jero García y el profesor Emilio Duró.