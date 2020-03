Acta policial contra un establecimiento al descubrir a dos personas jugando a padel

La Policía se ha visto obligada a levantar acta contra un establecimiento deportivo de Palma al descubrir a dos personas que estaban jugando a pádel en sus instalaciones incumpliendo así la normativa establecida en el estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia de Coronavirus que azota al mundo entero y que está siendo especialmente dura en países como Italia o la propia España.

Cabe recordar que una de las primeras medidas que se tomó incluso antes de la aprobación del estado de alarma fue el cierre de los recintos en los que pudiera haber aglomeraciones siendo uno de ellos los recintos deportivos por lo que lo sucedido en el recinto contra el que se ha levantado acta es un incumplimiento claro tanto de las indicaciones gubernamentales como de las recomendaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad. Otra de las premisas indicadas durante el confinamiento establecido por el estado de alarma es que está prohibido el salir de casa a realizar deporte estableciéndose que la únca posibilidad de abandonar el domicilio es para ir a hacer la compra, pasear al perro o acudir a farmacias.

Las multas que se establecen si no se cumplen las indicaciones de las fuerzas de la ley van desde los 600 hasta los 30.000 euros, algo que aún así parece no estar teniendo efecto en algunas personas ya que, aparte de lo sucedido con los practicantes de pádel en el comentado establecimiento deportivo, ayer se tuvo que proceder a la detención de una persona al no obedecer a las indicaciones de los agentes que están recorriendo Palma durante estos días recordando la necesidad de quedarse en casa y controlando los movimientos de las personas que se ven por la calle y que salen de sus hogares.