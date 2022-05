Abdón: "Feliz por seguir haciendo historia en mi casa"

El RCD Mallorca se agarra a la Primera División sobreviviendo en fase agónica. Cuando parecía desahuciado por la goleada ante el Granada de hace una semana, un ejercicio de supervivencia en Sevilla permitió a los bermellones seguir con vida y ante el Rayo Vallecano hizo una de mas mayores demostraciones de qué es agarrarse a la Primera División.

Los goles de Muriqi y Abdón junto al empate del Cádiz ante el Real Madrid (paró un penalti Lunin y tuvo muchas ocasiones el equipo amarillo) permite al Mallorca depender de sí mismo para salvarse. Empatado a puntos con el Cádiz, 36, el mejor gol average permite al Mallorca tener en su mano la salvación. Si no gana necesita que el Cádiz haga lo mismo que ellos en su partido en Vitoria ante un descendido Alavés.

La lógica dice que el Cádiz ganará a un equipo recién descendido, pero el fútbol no entiende de lógica y mucho menos en jornadas finales, que se lo digan al propio Alavés, goleado ayer por un descendido Levante que se lo llevó consigo a Segunda. No conviene dar por hecho el triunfo por lo tanto del Mallorca en Pamplona por varias razones. Osasuna en su casa es muy fuerte, incluso no jugándose nada, los navarros no querrán que se les acuse de bajar los brazos y hará como hizo el Rayo ayer, dignificar la competición.

Otro detalle importante, el Mallorca sólo ha ganado dos partidos lejos de Son Moix esta temporada, en Mendizorroza y el Metropolitano. Dar por lo tanto por hecho un triunfo sería un grave error. El Mallorca lo sabe y por ello una vez pasada la euforia indescriptible del gol de Abdón en el 92', todo fue seriedad y responsabilidad. Saben que el trabajo no está hecho, han hecho lo más difícil pero ahora está en sus manos y no quieren fallar. Se han llegado a ver casi en Segunda tras el terrible partido ante el Granada que les metió en descenso el día que podían dar un paso adelante, y eso no se olvida.

El partido de anoche en Son Moix ante el Rayo Vallecano (2-1) deja imágenes imborrables. Una grada enchufada como nunca, el gol de Muriqi a los 13 minutos, centro medido de Jaume Costa y gol de los de Muriqi, el gol de Mariano en el Carranza cantado en Son Moix, el gol de Sobrino y el murmullo, el penalti parado por Lunin a Negredo. El gol de Pathe Ciss, los nervios del final, el Mallorca atacando desbocado con más corazón que cabeza, el remate de Falcao salvado por Reina, el mano a mano salvado de nuevo por Reina que hubiera sido el 1-2. Y la explosión final, el balón colgado por Maffeo y Abdón deteniendo el tiempo en el área para saber bajar la pelota y remata con velocidad, como el nueve que es. El hombre de los goles para la historia, en 2019 marcaba el gol del ascenso en la remontada ante el Deportivo de la Coruña en la noche de Sant Joan y ayer marcaba un gol que puede ser decisivo. Falta acabar el trabajo.

El delantero de Artá no podía aguantar las lágrimas tras el gol: "es algo inexplicable, es magia, una conexión increíbile, es algo que no se puede explicar. Este sufrimiento, estos partidos y estos goles pasarán a la historia. Espero que nos pueda ayudar a la permanencia. Muy feliz por seguir haciendo historia en mi club, mi casa, en la que es mi vida" decía ante las cámaras de Movistar.

El delantero mallorquinista añadía después más calmado que "no me hacía falta calentar antes de saltar al campo. Si sufrimos y conseguimos victorias como ésta pues otra noche mágica en nuestra casa. Ha sido un momento en el que se ha paralizado todo, ha sido mágico, todos los que estamos aquí le hemos dado a esa pelota, gracias a Dios ha pasado por debajo de las piernas y ha sido gol. El domingo han de venir todos los que puedan y el lunes ya hablaré con los jefes para que no vayan a trabajar. Dependemos de nosotros, seguimos con esta idea, hemos de seguir con nuestro trabajo e ir a sacar los puntos a Pamplona".