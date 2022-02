720 partidos suspendidos en Baleares por el parón contra la violencia

El silencio ha presidido los campos de fútbol de Baleares excepto en aquellas competiciones nacionales en las que ha habido partido. El fútbol balear ha parado por orden de la Federación, FFIB, tras la huelga arbitral convocada por los colegiados. El ente que preside Miquel Bestard decidía el pasado viernes parar todo el fútbol.

Bestard no quería que hubiera partidos en unas competiciones y en otras no por lo que la decisión fue suspender toda la jornada. Un total de 720 partidos no se disputaron este fin de semana. Esto significa que se han quedado sin competición 27.000 personas en las islas, entre jugadores de todas las categorías de fútbol base y regional, así como fútbol sala, además de entrenadores, delegados y auxiliares, árbitros. Y por supuesto los espectadores que cada jornada acuden a los campos.

Si se suman las personas que moviliza el fútbol entre protagonistas y asistentes se trata de un porcentaje de población muy alto en Baleares, cerca de 70.000 personas pueden haberse quedado sin partidos este fin de semana en las islas.

El portavoz de los árbitros Alejandro Murillo lamentaba en Deportes Cope Baleares el parón pero creía que era necesario para mandar un mensaje contundente:"Los primeros apenados somos nosotros, nos entristece. Agradecemos a la RFEF y al Comité Nacional de árbitros, y en especial a la FFIB y Miquel Bestard así como Tomeu Riera Morro por su apoyo incondicional. Es evidente que los compañeros se han unido y han sido respaldados por las instituciones. No es que deseemos que se pare el fútbol sino que se pare la violencia que se ejerce contra todos, no sólo los árbitros".

El presidente Bestard decía que "cuando me dijeron que paraban dos categorías esto me hizo reflexionar porque no quiero comités ni colectivos divididos porque se no va a ningún lado. Habrá equipos a los que no les gustará pero todos hemos de trabajar juntos contra la violencia. No lo pararemos todo, imposible, ya vemos cómo está todo, pero alguna cosa mejoraremos. También en lo del alcohol tenemos pedida una reunión con los alcaldes. Quiero una comisión en la Federación cada mes en la que árbitros y entrenadores expongan todo".

Al Govern balear le ha faltado tiempo para deslizar que abre expedientes por la venta de alcohol en campos de fútbol, una situación sobradamente conocida en el fútbol balear.