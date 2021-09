2.200 aficionados podrán ver el estreno en casa del At. Baleares ante el Albacete

El At.Baleares estrena curso en casa tras haber arrancado con victoria en la nueva categoría, la Primera RFEF. El triunfo en Cornellà ha mostrado las credenciales del equipo dirigido por Xavi Calm que demostró ambición y adaptabilidad. Concebido para ser un equipo capaz de desarrollar su mejor fútbol en el Estadio Balear, supo adaptarse a un campo muy distinto de hierba artificial y más reducido, que tradicionalmente se le ha dado fatal además.

Sin embargo el equipo balearico fue muy competitivo, mandó en el partido y tan solo en algún arreón tras quedarse con diez jugadores, los locales dirigidos por Raúl Casany (ex Peña Deportiva) les pusieron en aprietos. Pero la autoridad sobre el partido fue manifiesta demostrando que se ha construido un equipo que está preparado para competir en una categoría que reúne a un sinfín de equipos aspirantes a subir al fútbol profesional, a la Segunda División.

Será el caso precisamente del rival que reciben el domingo en el Estadio Balear en el estreno del curso en casa. Será a las 12h y la principal novedad es que ha aumentado ligeramente el aforo para el encuentro, como avanzaba esta semana Deportes Cope, ya que el Gobierno balear ha aumentado a un 50% el máximo de aforo posible en las competiciones nacionales, norma ya publicada el pasado 27 de Agosto.

De esta forma serán 2.200 como máximo los aficionados que puedan ver este interesantísimo At.Baleares-Albacete el domingo a las 12h. Como quiera que el club tiene ahora mismo 2.100 socios, sólo saldrá un pequeño paquete de entradas la venta.

La curiosidad es que si bien la temporada pasada el fútbol no profesional tenía público y el fútbol profesional no, ya que hasta las dos últimas jornadas no hubo aficionados en los campos de Primera y Segunda, en esta ocasión es el fútbol profesional el que va a tener más aforo tras la decisión ayer del Comité Interterritorial, que ha aumentado el aforo hasta un 60% para LFP (era un 40%) y un 40% para la ACB (era un 30%).

Además, los aficonados no tendrán que acreditar pasaporte covid y datos sanitarios personales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares tumbara la norma del Govern que lo exigía a partir de 2.500 espectadores al ser ilegal. Eso sí, se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla.

Sobre el duelo ante un recién descendido como el Albacete, el delantero Manel indica que Va a ser un partido difícil, es una liga con muy buenos equipos y el Albacete es uno de los que va a esetar arriba. Para nosotros es un partido más en el que hay que sacar los tres puntos y sólo pensar en este domingo. Nos encantaría que viniesesn todos los que puedan para animarnos".