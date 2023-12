100 años de fútbol en Felanitx en 100 páginas

Recopilar cien años de historia no es tarea fácil pero ese es el encargo que le hizo el Ayuntamiento de Felanitx a Magda Estelrich, periodista de IB3 Radio. El consistorio felanitxer buscaba a una persona experimentada para poder trabajar en la ardua tarea de recopilar los cien años de historia del fútbol en la localidad mallorquina y eso es lo que ha hecho precisamente Estelrich durante varios meses recopilando informaciones y testimonios para dar forma al libro "Cent Anys de Fútbol a Felanitx" que será presentado oficialmente a los medios hoy a las 20.30 horas en la Casa de Cultura de Felanitx

"Es un paseo por los cien años de fútbol en Felanitx, desde que se creó el primer club, 'Sa Patena' en 1923 hasta la actualidad", explica Magdalena Estelrich en declaraciones a Deportes Cope Baleares. Y es que Estelrich ha estado recopilando informaciones y testimonios de protagonistas de estos cien años de historia del deporte rey en Felanitx para darle forma a un trabajo que la periodista mallorquina reconoce ha sido "un reto" pero también "algo muy bonito al ver como se le iba dando forma".

Y es que para que 'Cent Anys de Fútbol a Felanitx' haya podido ver la luz, Magda Estelrich ha pasado un número considerable de horas hablando con protagonistas. "En Felanitx no había un archivo como tal y la mayor fuente de información de la que he dispuesto ha sido las conversaciones con jugadores, directivos y responsables de los distintos equipos y también del actual Felanitx así como con el semanario 'Es Felanitx' que lleva más de cien años publicándose. He podido repasar todos los semanarios desde 1923 hasta la actualidad y trabajar en base a las crónicas de los distintos cronistas que han ido relatando todo durante este tiempo. En ese libro, obviamente tiene protagonismo importante Mariona Caldentey, felanitxera de pro y una de las jugadoras más respetadas de la actual selección española femenina de fútbol.