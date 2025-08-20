Víctor Morillo: "No sabía que había tanta rivalidad con el Mallorca"
El extremo del Atlético Baleares habla del amistoso de hoy ante el Mallorca B y explica en Deportes Cope Baleares sus expectativas para la temporada
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura
"¿Quién se cree que llegarán pronto a las víctimas de los incendios las ayudas de un Gobierno que ni siquiera puede aprobar unos presupuestos?"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h