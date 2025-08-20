COPE
Víctor Morillo: "No sabía que había tanta rivalidad con el Mallorca"

El extremo del Atlético Baleares habla del amistoso de hoy ante el Mallorca B y explica en Deportes Cope Baleares sus expectativas para la temporada

Víctor Morillo
