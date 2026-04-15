Ulrich Taffertshofer "Sheriff", celebra su primer gol en el At.Baleares: "Es mi primer gol en cinco años"

El centrocampista alemán valora su primer gol en el equipo balearico y cómo está acabando la temporada el equipo balearico. "Estamos acabando muy bien, queremos estar preparados para el playoff". "Ya subí dos veces en Alemania, me falta subir aquí".