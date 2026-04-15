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Ulrich Taffertshofer "Sheriff", celebra su primer gol en el At.Baleares: "Es mi primer gol en cinco años"

El centrocampista alemán valora su primer gol en el equipo balearico y cómo está acabando la temporada el equipo balearico. "Estamos acabando muy bien, queremos estar preparados para el playoff". "Ya subí dos veces en Alemania, me falta subir aquí".

"Sheriff", Ulrich Taffertshofer
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Ulrich Taffertshofer "Sheriff"

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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