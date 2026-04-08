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Pep Payeras del Poblense tras su injusta expulsión: "No hay falta, el mismo jugador del Sant Andreu me lo dijo"

El defensa se perderá el encuentro ante el Torrent en el que los poblers quieren asegurar playoff 

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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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