Pep Payeras del Poblense tras su injusta expulsión: "No hay falta, el mismo jugador del Sant Andreu me lo dijo"
El defensa se perderá el encuentro ante el Torrent en el que los poblers quieren asegurar playoff
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Podríamos decir que estamos más cerca que nunca de la paz desde que arrancó la guerra en Irán; pero hay que decirlo con mucha cautela, precaución y con matices"
Pilar G. Muñiz
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