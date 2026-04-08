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Pablo García, entrenador del Fibwi Mallorca: "Los jugadores tienen que recuperar su mejor versión"

El técnico malagueño se estrena al frente del equipo este fin de semana en Zamora. Le preguntamos por el equipo y también por su intensa experiencia en México donde ha sido campeón con Abejas de León y Fuerza Regia

Pablo García
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

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