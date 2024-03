Nadal: "Quiero darme una última oportunidad por mí y por todos los que me apoyan"

El mejor deportista español de todos los tiempos reaparecía públicamente en las últimas horas con motivo de la entrega de los II Premios Fundación Rafa Nadal. El tenista presidía el acto que tenía lugar en el "Museu Es Baluard" de Palma.

Tras un año y medio sin poder competir, lesión en Australia, año en blanco tras cirugía y lesión este pasado mes de Enero de nuevo en Australia, en esta ocasión en Brisbane, en el psoas ilíaco. Tras esta lesión el tenista sólo ha estado en la pista para la exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz, pero días después anunciaba su renuncia a Indian Wells por no sentirse en condiciones de competir y las miradas se pusieron en la tierra batida, cuyo primer torneo es Montecarlo a primeros de Abril.

Nadal expresaba ante las cámaras de Movistar su deseo de estar pronto de vuelta pero no se atrevía a asegurar que vaya a disputar el torneo de Montecarlo. "Inscrito lo he estado en muchos sitios en este último año y medio y no he estado casi en ninguno. Me encantaría decirte que voy a estar en Montecarlo, es mi idea. Si digo que voy a estar y pasan cosas que no quiero que pasen pero que han pasado, prefiero no hacerlo. Trabajo en esa ilusión pero estoy trabajando en esa idea e ilusión. Lo que pueda pasar ya veremos".

Sobre cómo vive este momento de su carrera, Nadal indica que "a día de hoy no puedo pensar en nada, a nivel de calendario mi cuerpo no me ha dejado seguir un calendario que mi cuerpo y mi tenis hubiera necesitado. Aceptando las cosas como vienen, hay días malos, los aceptas y al día siguiente vuelves a trabajar".

Y concluye que no ha perdido la motivación: "la ilusión del día a día es darme otra oportunidad, esta es la motivación, por suerte tengo muchas personas a mi alrededor que me apoyan muchísimo, familia, amigos, seguidores, sponsors, que en los momentos buenos han estado ahí y en los malos aún han estado más y para mí esto significa mucho. Con lo cual, esto lo hago por mí pero también por ellos, quiero darme esta última oportunidad y estoy trabajando para ello, veremos cuándo".









Sobre los Premios Fundación Rafa Nadal:

Los Premios Fundación Rafa Nadal impulsan iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad.

impulsan iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad. Telefónica potencia el reconocimiento de estos galardones como empresa colaboradora.

potencia el reconocimiento de estos galardones como empresa colaboradora. Cada entidad premiada ha recibido una dotación económica de 15.000€ para contribuir al desarrollo del proyecto ganador.

para contribuir al desarrollo del proyecto ganador. Se hizo entrega del reconocimiento especial Fit For Life a Raí Souza , una verdadera leyenda del fútbol brasileño y uno de los mayores iconos en la historia del PSG. Desde 1998, su proyecto social, la Fundación Gol de Letra , ha estado trabajando en Brasil utilizando el deporte como herramienta de transformación social en la vida de miles de niños y jóvenes.

a , una verdadera leyenda del fútbol brasileño y uno de los mayores iconos en la historia del PSG. Desde 1998, su proyecto social, la , ha estado trabajando en Brasil utilizando el deporte como herramienta de transformación social en la vida de miles de niños y jóvenes. La ceremonia de entrega de premios se celebró la tarde del 20 de marzo en Palma de Mallorca y contó con la presencia de representantes de la UNESCO, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, y el propio Rafael Nadal, tenista profesional y patrono fundador.













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado