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Mateu Fiol sobre la vuelta de Munar: "En los casos de hombro y muñeca no se ha de tener prisa"

Hablamos también de los entrenamientos de Rafa Nadal con Iga Swiatek y de la frustración de Medvedev rompiendo la raqueta en Montecarlo 

Mateu Fiol
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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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