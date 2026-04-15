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Mateu Fiol analiza la semana de tenis en el Godó y el momento de Jaume Munar

Indica que seguramente veremos al tenista mallorquín en Madrid y que llegaba algo justo al torneo de Barcelona ante un Jódar que venía de ganar. Le preguntamos también por el polémico punto final de Borges de hoy

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Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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