Mateu Fiol analiza la semana de tenis en el Godó y el momento de Jaume Munar
Indica que seguramente veremos al tenista mallorquín en Madrid y que llegaba algo justo al torneo de Barcelona ante un Jódar que venía de ganar. Le preguntamos también por el polémico punto final de Borges de hoy
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"En la vida es fundamental que se te entienda porque se evitan muchos malentendidos y María Corina es el perfecto ejemplo de hacer de la política algo útil"
Pilar García de la Granja
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