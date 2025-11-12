COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

Maria Antonia Perelló, presidenta del ConectaBalear Manacor sobre el debut europeo: "Nos hemos atrevido porque no podíamos dejar escapar esta oportunidad"

La presidenta y el técnico del ConectaBalear Manacor posan
00:00
Descargar

Maria Antonia Perelló

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:27 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking